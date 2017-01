Kuus asja, mis peaksid jääma ainult sinu ja su kaaslase teada

See on täiesti normaalne, et tahaks vahepeal sõbrannale südant puistata, aga see ei tähenda, et sa peaksid temaga kõike jagama. Eksperdid ütlevad, et on mõned asjad, mida ei tasuks isegi oma parimale sõbrannale rääkida, vahendab Goodhousekeeping.

Kui teil on magamistoas probleeme. Oletame, et te ei ole kaks kuud seksinud ja sa ütled seda oma sõbrannale. Ükskõik, mis ta vastab, kas see pakub sulle kergendust või mitte, siis eksperdid ütlevad, et probleemi see tegelikult ei lahenda. Kui sulle ei meeldi su mehe vanemad. Selline kuulujutt võib alati ringiga su kaaslaseni tagasi jõuda. Kui sul on vaja aru välja lasta, siis mine parem jõusaali. Kui su partner räägib sulle oma seksuaalfantaasiatest. Igal ühel on seksuaalseid fantaasiaid, aga need on väga isiklikud mõtted, mis peavad jääma kahe inimese teada. See on puhtalt usalduse küsimus. Kui üks teist petab. Ükskõik, kas tegemist on emotsionaalse või füüsilise petmisega, siis seda ei peaks kõva häälega teistele rääkima. Kui sa räägid oma lähedasele, et sind on petetud, siis see ei lähe tal iial meelest isegi siis, kui sina oma mehele andestad. Kui ta kaotab suurema summa raha. Oletame, et su mees tegi halva tehingu ja kaotas sellepärast suure hulga raha, siis see on tema jaoks niigi raske ilma, et seda teaks terve maailm. Kui su partner lõhnab või maitseb imelikult, tal on väike peenis või muud, mida sa ei oleks osanud oodata. Kui tegemist on lühiajalise suhtega, siis tegelikult ei ole vahet, kui palju su sõbrannad teavad. Samas, kui sa näed selle mehega oma tulevikku, siis ei tasuks tema meheaust seltskonnas rääkida, sest ilmselt ta kohtub peagi nii su sõprade kui vanematega.