Mariann Treimann: ega ma mingi koletis ole, et «klikkide nimel» laste soove eiraks

Mariann alustas blogimist 15-aastasena. Küsimused, kas peaks oma nime kasutama või varjama ning kui palju on õige oma pere kohta avaldada, ei tulnud talle pähegi. Kui blogi pärast esimese lapse sündi ootamatult väga kuulsaks sai, ei olnud enam mõelda midagi - lapse nimi oli ammu välja kirjutatud.

«Ma ei mõelnud kordagi, et ma tema pilti ei jagaks,» meenutab Mariann. «Ehk olen ma liiga naiivne, aga blogimine on mu ellu toonud miljon korda rohkem head kui halba.» Ta möönab, et Mari Johannat tuntakse tänaval ära, kuid ei näe selles turvariski - pigem vastupidi! «Kui keegi tõesti teda röövida tahtma peaks, tunneks keegi lugejatest ta kohe ära. Ükskord mulle saadeti pilt mu emast Mariga poes ja küsiti, et kas see on minu laps ja mis naisega ta on. Seega jah, mulle tundub, et mu lapsed ja pere on selle tuntuse võrra just rohkem kaitstud.»

Mari Johanna arengust kirjutas Mariann esiti väga vabalt, kuna tore on saada teiste emade nõuanded, kogemused ja julgustust ning jagada seda omakorda ise järgnevatele emadele. Kui aga lapse arenguga tekkis probleeme, leidus paraku palju ka neid inimesi, kes pidasid kogemuste vahetamise asemel vajalikuks lapse kohta halvasti öelda. Mariann otsustas, et Mari arengust ta enam ei kirjuta. «Seda ma küll ei taha, et ta kunagi loeks, mida tema kohta kehvasti öeldakse.»

Kui lapsed tulevikus paluvad, et ema midagi kirjutatut oma blogist maha võtaks, plaanib Mariann seda kindlasti ka teha. «Ega ma mingi koletis ole, et «klikkide nimel» laste soove eiraks,» lisab ta. Muidugi loeb ka laste isa arvamus, kuid praegu on Marianni ja tema abikaasa Kardo vaated avalikustamise teemal ühised.

