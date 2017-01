Šokeeriv video: salakaamera jäädvustas, kuidas advokaat hüpnotiseeris ja ahistas oma klienti

2014. aasta novembris pöördus Sheffieldi politseisse naine, kes kahtlustas, et tema lahutusadvokaat Michael Fine oli teda seksuaalselt ära kasutanud. Kui naine läks vastuvõtule, soovitas advokaat hüpnoosi, et klient lõõgastuks. Hiljem märkas naine, et on kahtlaselt unine, vastuvõtust läks osa aega kaotsi ja ta riided olid sassis. Varjatud kaameraga tagasi minnes selgus õudne tõde, edastab Fox8 Cleveland.

Videost on näha, kuidas Fine viib naise transsi. «Hinga sügavalt sisse… Korra veel. Olgu, ma pean rahunema, teeme seda koos,» ütleb mees vastuvõtu alguses. «Iga kord kui ma ütlen sõna «maga», vajud sa sügavamale ja sügavamale, kümme korda sügavamale. Üks, kaks, kolm, maga… Üks, kaks, kolm, maga.»

Kui rahustamise seanss liikus edasi diivanile, läks see ka seksuaalsemaks. Enamuse ajast on naise silmad kinni ja mees liigub talle üha lähemale. «Iga kord, kui ma ütlen sõna «naudi», siis sa ei suuda end ohjeldada või end tagasi hoida, kogu su keha on täis naudingut,» ütleb advokaat naisele. «Millal sa viimati armatsesid? Iga kord kui ma sind puudutan, on see imeline tunne. Kui ma loen kolmeni, ei suuda sa enam end kontrollida.»

Häirivamaid lõike videost ei ole meedias avaldatud. Mõne minuti pärast äratab mees naise transist üles ja hakkab alles tööd tegema. «Olgu, me peame mõned dokumendid üle vaatama, mul on sulle mõned küsimused,» jõuab ta öelda veel enne, kui politseinikud uksest sisse tormavad ja ta vahistavad.

Uurimise käigus selgus, et kannatanuid oli veel. «Ta kasutas advokaadina ära mu usaldust ja oma positsiooni, et saada infot mu haavatavuse kohta. Seda infot kasutas ta mitte ainult minu kaitseks, aga ka selleks, et minuga manipuleerida, mulle haiget teha ja mind ära kasutada,» ütles üks ohvritest kohtusaalis.

2016. aasta septembris tunnistas Fine end süüdi viie naise hüpnotiseerimises ja seksuaalses ärakasutamises ning ta mõisteti 12 aastaks vangi. Naisi kaitsnud advokaat ütles pressile, et avalikkusel on raske mõista, kui tugev oli hüpnoosi mõju. «Need naised ei olnud naiivsed, nad olid tugevad, intelligentsed naised,» tõdes ta.

Ettevaatust, video võib olla häiriv!