Naise neli kehaosa, mida ei tohi ilma luba küsimata puutuda

Doktor Fran Walfish selgitab Popsugaris, millest peaksid mehed voodis kindlasti eemale hoidma, kui just naine selleks ise soovi ei avalda. Pea meeles, et hea seks põhineb vastastikusel nõusolekul. Kui naine avaldab soovi seksiks, ei tähenda see siiski, et ta päris kõigega nõus on.

Emakakael. Kui tunned vahekorra ajal, et peenise ots puutub vastu naise emakakaela, oled liiga sügaval ja peaksid naise huvides asendit muutma. Emakakael jääb tupe ja emaka vahele ning sinna vastu surudes võib olla naisel väga valus. Vali selline poos, kus sul ei oleks võimalik talle kogemata haiget teha. Emakakaela vastu puutumine võib vihjata ka sellele, et naine ei ole tegelikult vahekorraks valmis, sest erutudes tõuseb emakas veidi üles ja tupp läheb pikemaks. Ära jäta eelmängu vahele, sest see rikub seksi naise jaoks mitmes mõttes ära.

Kliitori pea. Kuigi tavaliselt julgustatakse mehi naise kliitorit puudutama, siis tuleb sellesse suhtuda suure ettevaatusega - kliitori keskpunktis on ülitundlikud närvilõpmed, mis võivad otsese stimulatsiooni teha liiga intensiivseks. Kliitori otsene puudutamine (eriti siis, kui naine on väga erutunud) võib olla liiga karm ja teha kogemuse naise jaoks ebameeldivaks. Alusta puudutustega eemalt, liigu kliitori poole tasahaaval ja jälgi, kuidas partner reageerib.

Jalatallad. Mõne inimese jalad on väga tundlikud ja nende puudutamine ei pruugi olla meeldiv. Enne katsumist küsi naiselt luba, eriti kui tal on sokid jalas. Uuringud on tõestanud, et vahekorra ajal sokkide kandmine võib seksuaalset naudingut suurendada. Osalt võib seda põhjendada faktiga, et naised peavad orgasmi saamiseks tundma end lõõgastunult ja vabalt, külmad jalad võivad aga kogemuse ära rikkuda.

Pärak. Anaalseks vajab pikka ettevalmistust ja ohtralt libestit. Isegi siis, kui naine on väga erutunud, ei tohi anaalseksi proovida ilma libestita. Pärakuava on väga kitsas, isegi sõrm võib selles mõjuda ääretult ebameeldivalt. Ära pista sinna kunagi midagi enne, kui sa ei ole naiselt luba saanud.