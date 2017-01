Viis ohumärki, et ta ilmselt jätab sind maha

More.com vahendab, et need on ohumärgid, mis viitavad sellele, et ilmselt jätab sind varsti maha.

Te ei seksi enam. Võib olla, et tal on tööjuures rasked ajad või vaevad teda mingid muud probleemid, aga need peaksid paari nädalaga mööduma. Kui asi kestab juba pikalt, siis küsi talt otse, milles probleem.

Te ei tee enam koos plaane. See tähendab, et ta ei näe sinuga koos tulevikku. Ta ei ole nõus sinu planeeritud asjadega kaasa tulema, rääkimata sellest, et ta ise tahaks midagi organiseerida. Anna talle võimalus ennast parandada ja kui midagi ei muutu, siis …

Ta ütleb, et tal on rohkem aega iseendale vaja. See on ilmselt otsene viide selle, et ta ei taha nii palju sinuga aega veeta. Tõsi, võib olla, et ta tõesti vajab natukene rohkem ruumi, et oma asjadega tegeleda, aga see võib ka olla ettekääne ja ettevalmistus lahkuminekuks.

Ta norib väikeste asjade kalla. See on väga tüüpiline, et need asjad, mis talle alguses sinu juures meeldisid, käivad talle nüüd närvidele. Ta üritab sinuga tüli norida, aga ära mine sellega kaasa. Anna talle hoopis aega ja ruumi, et asjade üle järele mõelda.

Su kõhutunne ütleb, et midagi on valesti. See võib olla paranoia, aga sul võib ka õigus olla. See on see kummaline tunne, mis on su alateadvuses ja kõhus, mis ütleb, et midagi on valesti või teistmoodi kui muidu. Kõige parem on mehelt selle kohta otse küsida, kas teda vaevab mõni muu probleem või on teie suhtes midagi halvasti.