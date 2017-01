Köögiseiklus võõramaa viljadega

Müügijuht nendib, et nemad eelistavadki kaubelda ready-to-eat ehk juba söömisvalmiks küpsenud viljadega, mis ennekõike puudutab mangosid, avokaadosid ja papaiasid. Nii ei pea poes vaeva nägema vilja küpsuse või riknemise astme hindamisega ega ka mooduste otsimisega, kuidas vili vajadusel kodus küpsemaks võluda.

Toasoe aitab küpseda

«Kodus eksootiliste viljade magusamaks, mahlasemaks ja küpsemaks tuunimiseks head imenippi polegi,» sõnab Sarapuu. Reisimisel madalal temperatuuril pidurdunud küpsemist saab uuesti käima lükata, hoides vilja enne tarvitamist toatemperatuuril, kuni hakkate tundma magusamaid aroome ja see muutub pehmemaks. Samas – päritoluriigid ja sordid erinevad nagu inimeste maitsegi, nii et mõnele ei pruugi magusmahlane variant isegi meeldida.

Kui väikesed ajaaugud välja arvata, on enamik eksootilisi vilju tänapäeval aasta ringi saada. Põhjus on lihtne: viljad saavad igas maailma otsas valmis küll sügisel, kuid see aastaaeg eri maailmajagudes ei kattu. Paljude tsitruseliste, näiteks mandariinide kuldaeg on umbes novembrist märtsini, need on siis kõige magusamad, mahlasemad ja odavamad. Ka tsitruselistest suurim, pomel, ja apelsin on maitseomadustelt parimad südatalvel, praegu kestab aga veel kiivi, hurmaa, granaatõuna ja litši kõrgaeg. Ananassid, mis praegu Costa Ricast tulevad, on Eestisse jõudes samuti eriti magusad ja mahlased – nende küpsusest annab aimu magus aroom ja see, kui lehetuti keskmised lehed tulevad tõmmates hõlpsasti välja.

Mida veel praegu lettidelt otsida ja kuidas oma menüüsse eksootikat tuua? Võtke juuresolev põgus valimik appi. Kõiki neid vilju võib segada puuviljasalatisse, mille koostis sõltub vaid fantaasiast. Mahlasuse ja magususe lisamiseks pole vaja muud kui mõnd troopilist mahla või puuviljakonservi.

Mango. / Panthermedia/Scanpix

Mango – mõned nimetavad seda ka puuviljade kuningaks. Tõepoolest, kui teie kätte juhtub küps, magus ja mahlane mango, tekitab see sõltuvust. Mangol on sadu eri värvi ja kujuga sorte, mistap on ka küpsuse hindamiseks juhist keeruline anda – enamasti annab sellest tunnistust see, kui vili lõhnab magusalt ja peos õrnalt muljudes kergelt vetrub. Või siis soetate mango märkega «valmis söömiseks». Kõige mugavam on mangot tükeldada mangolõikuriga. Kui seda pole, leiate internetiavarustest videoõpetusi, kuidas ilma suuremate viljalihakadudeta seda kivi ümbert kätte saada ja tükeldada.

Hea mango erilist kokakunsti ei vaja. Kui üldse, siis võib vilja segada smuutisse või salatisse, mangoviile tasub proovida ka röstsaia peal.

Avokaado. / Panthermedia/Scanpix

Avokaado – sedagi troopikavilja leidub suures valikus. Oma maheda ja pähklise maitse, kreemja ja rammusa koostisega on see mõnus smuuti- ning salatilisa. Märge «valmis söömiseks» tähendab enamasti kindla peale minekut – lõigake vili pikuti mööda koort lahti, eraldage poolikud ja eemaldage lusikaga kivi. Katsudes ära tunda, kas avokaado on veel seest toores või hoopis üle küpsenud, on keeruline. Kui isu suur, võib avokaadot sealtsamast koorest lusikaga süüa või leivale panna, veidi pipart ja sidrunimahla peale. Toitev vili sobib hästi ka krevettidega kokteilsalatisse, samuti dipikastmeks, kus püreestatud avokaadot täiendavad küüslauk, sibul, tšilli, laimimahl ja Tabasco kaste.