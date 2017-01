Toidud, kus on üllatavalt vähe süsivesikuid

Kuigi täiskasvanul on päevas soovituslik süüa umbes 130 grammi süsivesikuid, sööb keskmine inimene neid üle 200 grammi. Õnneks ei tähenda süsivesikute piiramine seda, et tuleks päev läbi juua valgujooke või süüa ainult liha. On ka palju teisi toitusid, milles on vaatamata väikesele süsivesikusisaldusele väga hea maitse.