Miks tuleks muna keetmise asemel hoopis aurutada?

Keedumuna on küll üks kõige lihtsamaid toitusid, kuid sellegipoolest on raske teha seda ideaalselt. Kui muna keeta liiga kaua, läheb munakollane isutapvalt roheliseks. Jääb aga muna tooreks, on seda võimatu koorida või süüa. Kui tahad muna lisada näiteks salati hulka, võid seda teha hoopis teisiti.