Seitse asja, mida kõik paarid saavad teha, et muutuda lähedasemaks

Bustle vahendab, mis on need seitse asja, mida paarid saavad teha, et muutuda lähedasemaks.

Ära too tööstressi koju kaasa. See ei tähenda seda, et sa ei peaks oma tunnetest rääkima, aga näe oma kaaslast pigem inimesena, kes teeb su päeva paremaks, mitte ära vala ta peale kogu oma viha. Ära mine kunagi vihasena magama. Sellega kasvatad sa ainult vimma ja rahulolematust oma kaaslase suhtes. Parem lahendage asjad enne magamaminekut ära. Kohtingud, kohtingud, kohtingud. Õhtu, mis on mõeldud ainult teile kahele, on alati hea mõte. Tehke see enda jaoks prioriteediks. Vannu, et sa õpid pidevalt oma partneri kohta midagi uut. Ükskõik kui kaua te koos olete olnud, siis alati on midagi üksteise kohta avastada. Ärge sõimake üksteist hirmsate nimedega. Ära unusta, et see on inimene, keda sa armastad ja teda tuleb kohelda austusega. Jälgi oma hääletooni ja sõnu, sest öeldud asju ei saa enam tagasi võtta. Mõtle kõigepealt iseendale. Üks asi, mida inimesed unustavad, on esmajärgus iseenda eest hoolitsemine. Kui sa tunned ennast hästi, siis see paistab välja ja mõjub positiivselt teie suhtele. Enne kui sa lähed magama, siis mõtle, mis on need viis asja, mida sa oma partneri juures armastad. Tänulikkus on üks alahinnatumaid emotsioone.