2016. aasta kõige kohutavamad ilutrendid

Niisiis kuus kohutavat ilutrendi, mis võiksid jääda aastasse 2016, vahendab PureWow.

Liigne kontuurimine. Alguses oli see lõbus, aga nüüd on asi käest läinud. Selles videos kasutab tüdruk kahvlit, et luua illusioon peenemast ninast. Kas see on tõesti vajalik või siiski pisut ülepingutatud?

A video posted by Marjan Tabibzada (@youngcouture_) on Aug 2, 2016 at 7:56pm PDT

Liiga palju särapuudrit. Natukene põsesarnadel on ilus, aga mitte nii palju, et sa särad nagu helkur meetrite kaugusel.

A photo posted by Chrisspy (@chrisspy) on May 12, 2016 at 2:24pm PDT

Instagrammi-kulmud. Sa oled kindlasti näinud neid eriti pakse ja tumedaid kulme, mis on millimeetritäpsuseni viimistletud, aga näevad nii ebaloomulikud välja.

A photo posted by Amra Olević | Artist (@amrezy) on Dec 1, 2016 at 2:51pm PST

Küpsetamine ehk baking. Küpsetamine viitab sellele, et meik kinnitatakse suures koguses tolmpuudriga. Head tulemust on üpriski raske ise kodus saavutada ja seetõttu küpsetame edasipidi ainult küpsised ja kooke.

A photo posted by Veronica Arrieta | blogger (@fourthreads) on Oct 18, 2016 at 11:27am PDT

Ebaloomulikult suured huuled. Kaks sõna: duck face. Tegelikult on suur vahe, kas huuled on lopsakad või sa näed välja nagu sul oleks allergiline reaktsioon millegi vastu.

A photo posted by iluvsarahii (@iluvsarahii) on Jan 12, 2017 at 3:42pm PST

Sümmeetrilised lokid. See aasta on kõige popimad just sellised soengud, mis on pisut sassis, nagu sa oleksid just voodist tõusnud.