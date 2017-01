Parimaid asju 30. eluaastate kohta, mida keegi sulle pole öelnud

2012. aastal näitas üks uuring, et inimesed on kõige õnnelikumad 33-aastaselt, sest on selleks ajaks naiivsuse minetanud, jõudnud oma soovides selgusele ja veel piisavalt lootusrikkad, et tulevikust head oodata.

Mõni inimene kardab kolmekümneseks saamist, nagu läheks sellega midagi kaotsi. Greatist toob välja viis põhjust, miks tuleb neid eluaastaid hoopis kõrgelt hinnata.

Vähem ebakindlust. Selles vanuses on sul piisavalt elukogemust, et mitte enam hoolida niivõrd teiste inimeste arvamusest ja hinnangutest. Teismelised sõltuvad teiste arvamusest kõige rohkem ja on väga ebakindlad, aga ka kõige suurema tahtmise juures ei saa nad endale täiskasvanute ja välja kujunenud isiksuste eneseteadlikkust, sest see tuleb vaid ajaga.

Tead, kes oled. Selleks ajaks on sul välja kujunenud teadmine, kes sa päriselt oled ning millised on su head ja halvad küljed. Nii tegeled varasemast rohkem asjadega, mis sulle päriselt meeldivad ega lähe alati massiga kaasa. Samas on siis veel piisavalt nooruslikku energiat ja entusiasmi, mis ei pane nii kergelt käega lööma kui hiljem, mil pole enam enesekehtestamiseks nii palju jaksu.

Suurem sissetulek. Kolmekümnendateks eluaastateks on sul tõenäoliselt kogunenud juba rohkem töökogemusi, teadmisi ja ka vara. Isegi kui sissetulek pole väga suur, on ajaga tekkinud rohkem hädavajalikke esemeid, mille soetamise pärast ei tule enam nõnda pead valutada, pealegi on siis juba paremad teadmised, kuidas säästa ja mida pole tegelikult üldse vaja.

Rohkem kogemusi, et teha teadlikke otsuseid. Kõige kasulikumaks otsuste langetamisel tulevad paratamatult varasemad vead ja miski ei õpeta nii hästi kui isiklikud prohmakad. Kui sa ikka töötasid noorena kellegi teise heaks nii, et ei võtnud haiguslehtegi ja põlesid läbi, aga sellegipoolest jäid tööst ilma, siis enam sa end nii naljalt ära kasutada ei lase.

Aeg tulevikku vormida. Paljud jõuavadki alles kolmekümnendates selgusele, millega nad tahaks tegelikult tegeleda ja millise karjäärisuuna võtta. Kõikide eelnevalt mainitud põhjuste pärast jõuab kohale teadmine, et kui on vähegi pealehakkamist, saab teha mida iganes. Varasem töökogemus annab hea toe, et töötada iseenda jaoks või ka teadmise, et on aeg valida hoopis mõni muu eriala. Ka on siis veel piisavalt aega ja vaimujõudu, et õppida midagi uut.

Kolmekümnendate eluaastate juures on palju, mida armastada. Isegi kui tuleviku suhtes on veel palju segadust, on selge, et miski pole lõplik ja kui sinu ees sulgub uks, avaneb kuskil ikka mõni aken.