Just see on põhjus, miks kašmiir nii kallis on

Kašmiir pole sama mis vill, mida saadakse teadupoolest lammastelt. Kašmiiri saab teatud tüüpi kitsedelt (Capra hircus laniger), kellel on ülipehme karv, aga probleem on selles, et nad ei kasvata seda karva just liiga palju.

Ühe kašmiirkampsuni valmistamiseks on vaja villa umbes neljalt kašmiirkitselt ning selleks ei kasutata mitte kõiki karvu, vaid kõhu all kasvavaid pehmeid kiude. Neid aga ei saa ühelt kitselt väga palju, kirjutab Hello Giggles. Kitsi saab pügada vaid kord aastas, ühelt kitselt saab heal aastal umbes 170-200 grammi pehmet karva, millest jääb pärast töötlemist järele vähem kui 150 grammi.

Paljude kitsede pidamine on ka kulukas, hinnale lisandub aga ka defitsiidifaktor – seda ongi piiratud koguses.

Kašmiirkiu läbimõõt on 18,5 mikronit, perspektiiviks: keskmine inimese juuksekarv on diameetriga 80 mikronit, seega neli korda jämedam. Samas tasub olla ettevaatlik, kui kašmiirtoode on liiga kallis. Jälgida tuleks ikkagi kvaliteeti – õige kašmiirvillast ese on ülipehme ega torgi.