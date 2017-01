Miks emad sageli oma laste nimed segamini ajavad?

Ajakirjas Memory & Cognition avaldatud uuringust selgub, et nimede sassi ajamine on üsna tavapärane nähtus ning sel pole mingit seost mälu kehvenemise või vananemisega. Kui meil on vaja kiirelt mõni nimi ütlemiseks valida, võtame me suvalise nime aju samast «kaustast», selgitab uuringu juht Samantha Deffler.

Neil Mulligan, kes on kognitiivteadlane, räägib asja lahti: «Kui su ema hüüab sind su venna nimega, on asi selles, et te mõlemad asute tema jaoks ajus kaustas «Ma armastan oma perekonda nii palju», mitte seetõttu, et ta kasutaks kausta «Appi, ma kaotan oma mõistuse!».» Deffler lisab, et nn perekonnakaustas võivad olla nii lähedaste kui ka näiteks lemmikloomade nimed.

Deffler uuris 1700 inimest ning avastas, et peaaegu kõik eksivad nimedega, vahendab Latinos Health. Lisaks on leitud, et just emad teevad enim vigu nimedega, valides sageli esimese, mis kaustast parajasti välja kargab. Samuti tõendas uuring, et koerad on inimeste jaoks perekonnaliikmetega võrdses staatuses, kuid kassid, hamstrid ja teised lemmikud nimesegadust ei põhjusta – seda ilmselt seetõttu, et erinevalt koertest ei vaatle inimesed neid endaga võrdsena.