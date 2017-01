Betty White jagab kolm pika ja õnneliku elu saladust

Women’s Day küsis just 95.aastaseks saanud Betty White’i käest nõu, kuidas elada pikka ja tähendusrikast elu.

«Esiteks, ole tegus ja ära keskendu ainult iseendale, sest see tüütab mingil hetkel ära. Ei ole raske leida asju, mis sind huvitavad, aga ei tohi unustada neid nautida ja ma arvan, et see tõukab inimesi tegutsema,» ütles White.

Kõige tähtsam asi elus on Betty arvates armastada kõike enda ümber, mis väärib armastamist. Teiseks on oluline olla iga päev tänulik ja kasutada kõiki võimalusi, mis elu pakub.

Kolmandaks on oluline lasta lahti kahetsustest. Betty White selgitas, et loomulikult on nüüd asju, mida ta soovis, et oleks 25.aastaselt teadnud, aga olenemata sellest, oleks ta ilmselt ikkagi samu vigu teinud. Nimelt on naine olnud abielus kolm korda.

Kõige olulisem on Betty arvates säilitada huumorimeel, sest see hoiab sind noorena.

Hilinenud õnnesoovid, Betty White!