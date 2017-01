Seitse nõuannet paaridele seksiterapeutidelt

1. Ära kiirusta orgasmini. Liiga sageli kiirustavad inimesed orgasmini, kuigi aeglaselt sinna jõudmine on palju rahuldustpakkuvam, kirjutab Huff Post. Midagi halba pole ka kähkukas, aga proovi vahelduseks asja rahulikult võtta, siis jälle kirelõõmas natuke paar sammu tagasi võtta, et uuesti tipu poole teele asuda.

2. Pea meeles, et voodi on vaid kaheks asjaks: magamiseks ja seksiks. Magamistuba peaks olema tehnikavaba tsoon. On väga raske kallima kaissu pugeda, kui ta sinu keha asemel avastab pigem Instagrami.

3. Ole oma keha vastu hell. Nii mehed kui naised põevad liiga palju selle pärast, milline on nende keha. Seksikus peitub peas, mitte ei sõltu sellest, kui suur, väike, ümar või kondine sa oled. Leia üles vahendid, et end seksikasse meeleollu viia, ole oma keha vastu hell.

4. Vaadake üksteist masturbeerimas. Keegi ei tea paremini, mis sulle hea on, kui sina ise. Näita oma partnerilegi neid salakohti, mille puudutamine sind üle piiri viib.

5. Vaadake kaks minutit teineteisele silma. Üksteisele silma vaatamine võib olla ääretult imeline ja intiimne kogemus, kuid kahjuks on see nii mõnegi paari jaoks väga keeruline ülesanne. Tegemist on väga vabastava ja teraapilise harjutusega, proovi järele!

6. Planeeri seksi. Kiire elutempo võib tuua kaasa selle, et seksi jaoks ei jäägi aega. Tehke selleks plaanid – rääkige päev varem, mida teha ja kuidas te oma romantilist aega sisustate.

7. Rääkige oma fantaasiatest. Fantaseerimine on alahinnatud. Sind üllataks, kui vähesed paarid tegelikult omavahel oma fantaasiatest ja ihadest räägivad. Paljud lihtsalt häbenevad või eeldavad, et nende partner pole sellest huvitatud.