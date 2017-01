Kas sina arvad ära, kes on selle modelli kuulus vanaisa?

Tegemist on Levi Dylaniga, Bob Dylani pojapojaga.

Alles augustis ütles Levi väljaandele The Cut, et ei plaani catwalk'il kõndida, kuna «need kutid on päris pikad». Ometi mõtles ta ümber, et jagada moelava teiste kuulsate järeltulijatega – Milanos võis näha ka Pamela Andersoni ja Tommy Lee poega Brandon Leed, Jude Law' poega Raffertyt ja Cindy Crawfordi poega Presley Gerberit.

22-aastase Levi jaoks pole tegemist esimese modellitööga. Ta on poseerinud selliste ajakirjade jaoks nagu Wonderland Magazine ja Vogue Itaalia.

Meile tundub, et poisil on annet!