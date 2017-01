Parim, mida talvega peale hakata

Jää jalge all sadades mustrites ja murdudes on kui looduslik kunstiteos. / Marko Külaots

Istun pisikese purdelobudiku serval ja kinnitan uisuklambreid. Mäletan lapsepõlvest, et uisutada oli tohutult tore, kuid sellele eelnes kohutavalt tüütu ja tülikas uisusaapa paeltega pusserdamine… Kuid ennäe imet, kaks kiiret klikki ja ongi uisud all! Juba kisuvad suunurgad rulli. Aga katsun siiski rahulikult algust teha – viimasest uisutiirust on hea hulk aastaid möödas. Esimesed poognad teen üsna ettevaatlikult. Rabalaugas mu jalge all on aga nii kutsuvalt lai ning peegelsile, et pikalt ma hoogu ei pea. Veidi tugevam tõuge ja juba liuglen üle avaruste… Viuuu! Väga lahe!

Uiskude allapanek on lihtne - kaks klikki ja oledki valmis jääle liuglema. / Victoria Tkatš

Võimalus uisumatkale minna – see on alati suur vedamine! Vaja on just sellist talve nagu täna valitseb – külma on, kuid lund suuremat pole.

Nojah, ma tean küll, et see asi, mille peal ma sõidan, on igavene sügav veeauk. Olen siin supelnud – jalad põhja küll ei ulatunud. Aga jää tundub tugev, kannab kenasti ja tuju on taevalik. Alles ma paterdasin mööda rabaväljade konarusi nagu kana takus, kuid nüüd on tunne, nagu lendaks. Väga võimas vabaduse tunne. Ja vaade ulatub ka silmapiirini välja, otsekui oleks maailma ääre peal!

Mõõtmatutel jääväljadel tunned end justkui maailma ääre peal. / Marko Külaots

Igale poole pääseb!

«Rabades tekib ruttu stabiilne jää ja see peab hästi vastu. Isegi paar soojakraadi ei tee talle midagi, vesi siin ju ei voola,» rääkis enne uisutama asumist matkajuht Bert Rähni. Igaks juhuks ikka hüppasime ja trampisime natuke enne pikemale tiirule minekut, et jää tugevuses päris kindlad olla. «Jõgedele seevastu tekib harva korralik jääkate, jõgedele me üldse matkasid ei teegi. Ja ka omal käel võib minna vaid jõele, mida väga hästi tunned.»

Matkajuht Bert Rähni / Erakogu

Bert on tõeline uisumatkaguru, kellele kõik parimad laugastikud hästi tuttavad. Ala on väga ilmatundlik, nii on tavaline, et nädala keskel teeb matkajuht luuret, neljapäeval pannakse info seiklusfirma 360kraadi Facebooki lehele üles ja nädalalõpuretkedeks saavad rühmad kärmelt täis. «Eestis selliseid suuremaid laugastikke rabades, kus oleks huvitav pikemalt uisutada, ikka leidub! Kus endale lähem on. Meie korraldame matku rohkem Põhja- ja Lääne-Eestis, aga eks muudki huvitavad kohad on aastate jooksul tuttavaks saanud.» Kas maagilised paigad, kuhu liuglema minna, on matkajuhtide saladus, mida kellelegi välja ei lobiseta? «Oh ei, pole siin saladust midagi,» naerab Bert. «Ma hea meelega soovitan. Kõnnu Suursoo Kõrvemaal näiteks on väga hea koht. Kesk-Eestis Lelle kandis Palasi raba. Läänemaal võiks minna Marimetsa, Edela-Eestis Nätsi-Võlla rabasse. Mere peal käime ka, kui jää on juba piisavalt paks.»