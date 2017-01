Sodiaagi saladused: mida on igal tähemärgil kõige raskem endale tunnistada?

Mida ütleb astroloogia? Millised on need sisemised tõed, mida igal tähemärgil on raskeim tunnistada?

Jäär

Sulle ei meeldi tunnistada, et sul on raskusi keskendumisega ja asjade lõpule viimisega. Sageli jätad sa professionaalses plaanis ebakindla mulje, kirjutab Higher Perspective.

Sõnn

Sulle ei meeldi tunnistada, et oled eksinud, isegi kui see nii on. Sinu uhkus lükkab sageli inimesi eemale – ka neid, kes sind armastavad.

Kaksikud

Sa oled lubadustemurdja. Sulle meeldib inimestele öelda, mida nad tahavad kuulda, kuigi ei plaani sõna pidada. Sul on kerge hetkesse kaduda, su halvimaks omaduseks on samale ajale mitme plaani tegemine, nii et pead kellelegi ära ütlema.

Vähk

Sa käitud nagu kõva mees, aga oled tegelikult väga tundlik. Seetõttu lähed sa endast väiksemagi vihje peale välja. Sul on probleeme viha kontrollimisega, proovi tunnistada, kui inimesed sulle haiget teevad. See on tee paranemisele.

Lõvi

Sa kardad, et teised on sinust paremad. Sa ei taha kellegi varju jääda, olgu see siis sõber või vaenlane. Seetõttu saboteerid sa teinekord lähedasi teadlikult, peaasi, et ise esimeseks jääda.

Neitsi

Sinu perfektsionism põhjustab lähedastega sageli hõõrumist. On okei, kui sa ise tahad olla täiuslik, aga mõista, et kõigil pole sinuga samad standardid.

Kaalud

Vahepeal vajad sa abi. Ja nii lihtne see ongi. Sa ei suuda seda endale tunnistada. Küsi abi, selles pole midagi halba.

Skorpion

Sa jätad suhetes sageli ükskõikse mulje ja teeskled, et sulle ei lähe teiste teod korda. Sisimas sa hoolid ja on oluline, et sa oma maskil kukkuda laseks, muidu on oht, et suhted lähevad hukka.

Ambur

Liiga palju head on halb ja on halb, et sa oled nii andestav. Inimesed võtavad sind iseenesestmõistetavana. Ära lase endast üle kõndida. Tee seda, mis on sinu jaoks parim.

Kaljukits

Sa ei suuda kunagi tunnistada, et oled nukker või õnnetu. Mõneti on see hea, kuid on oluline, et sa otsiks vajadusel abi ja üksildasena tundes teiste lähedust. Räägi enda muredest.

Veevalaja

Sa usud, et oled ohver, kuigi teed ise halbu valikuid. Sul on raske tunnistada, et kahetsed midagi. Sa eeldad, et teed alati õiged otsused, aga see pole alati nii. On okei üht-teist kahetseda. Nii me kasvame.

Kalad

Sa ei usu kunagi, et miski oleks sinu süü. Kaotad töö – pole sinu süü. Suhe laguneb – pole sinu süü. Sõber eemaldub – pole sinu süü. Tunnista ka oma osa selles ja sul on võimalik nii mõndagi päästa.