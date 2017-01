Neli nõuannet, et elu vanavanematega sujuks

1. Ka vanavanemad vajavad kohanemisaega. Kui perre sünnib beebi, peavad vanavanemad kohanema rolliga, et nemad polegi enam pere kõige väiksemate eest vastutajad. Samuti vajab mõni inimene rohkem harjumisaega, et tema identiteedi osa on nüüd olla VANAvanem. Seega võib piiride ja rollide paikasaamine võtta aega.

2. Usalda neid. Selle asemel, et nõuda vanavanematelt rangelt reeglite täitmist, võiksid rääkida, kuidas sa kodus oma lastega toimetad ning jätta siis vanavanematele mänguruumi teha asju osaliselt teisiti. Ka nemad on lapsed üles kasvatanud. Lastega ei juhtu midagi, kui näiteks vanavanemate juures pestakse hambad pärast unejutu lugemist, mitte enne nagu kodus.

3. Ära oota neilt täiuslikkust. Paljudel tuleb vanavanemate kuvandile mõeldes meelde vanaema õunapuu otsast – mänguline ja rõõmsameelne proua. Ka vanavanemad on inimesed – mõnel päeval väsinud, vahel kannatamatud. Aga nad armastavad oma lapsi ja lapselapsi.

4. Nad arvavad, et sa oled oma lapsele parim! Mõnikord väljendub hoolimine ja mure hoopis kriitika või vihana. Usu, et isegi kui su vanemad seda mitte kunagi ei ütle, tunnevad nad sinu kui lapsevanema üle uhkust ja rõõmu.