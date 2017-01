Viis märki, et sa teed oma mehe jaoks liiga palju

Asi on lihtne, kui me kedagi armastame, siis oleme valmis tema heaks kõike tegema, vahendab BoldSky. Pikemas perspektiivis võiks siiski kaaslasega läbi rääkida, mis on põhilised vajadused ja ootused teineteise suhtes. Kui sa kõik mehe eest ära teed, võib viimane laisaks muutuda. Siin on mõned märgid, et sa teed tema eest liiga palju.

Isegi kui sul on kiire, siis sa ei lase temal mitte midagi teha. Kui sa oled haige, siis sa teed ikkagi kõik kodutööd ja lased mehel puhata. See annab mehele sõnumi, et sa ei oota temalt mitte midagi. Loomulikult ei saa kedagi sundida, aga üksteisega võiks rääkida, kui on abi tarvis. Kui üks töötab liiga palju, siis muutub teine laisaks. Sa ei peaks oma mehe kallal näägutama, aga ta peaks tegema midagi, et ta saaks aru, et see on ka tema majapidamine, mille korrashoidmisel tuleb osaleda. Kas ta tuleb hilja koju, sest ta käis sõpradega pubis õlut joomas? Ütle talle, et sa tahaksid ka niimoodi elada, aga paraku peab suhtes rohkem üksteisele pühenduma. See tähendab, et sa teed tea jaoks liiga palju. Vahest harva on normaalne väljas käia, aga mitte kogu aeg. Kuidas on lood rahaga? Kas ta kulutab ka sinu raha? Siis sa teed ta jaoks liiga palju. Selles peate küll ühiselt kokkuleppele jõudma, kuidas raha kulutate. Kes hoiab lapsi? Kas see oled sina? Lapsi tehakse koos ja nende eest hoolitsetakse koos. Lapsevanemana ja isana on tal kohustus oma lapsi hoida.