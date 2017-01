Mõistlik mood: mõttepaus

Järgmisena tulevad mängu proportsioonid – mida vähem on kleidil või kostüümil pilku eksitavaid elemente, seda paremini peavad olema paika timmitud üldised mahud. See on justkui kompositsiooni loomine, kus juba paar joont kõneleb terve loo ning sentimeeter siia-sinna muudab tervikut tundmatuseni. Mõistagi peab ka teostus olema laitmatu ning disain sobima kanga omadustega. Nii et pealtnäha lihtsas võrrandis on õige mitu pretensioonikat muutujat, mis kogu asja kihva võivad keerata. Üks vettpidavamaid soovitusi hea minimalistliku asja leidmiseks on ehk juhinduda disaineri nimest, kelle oskusi ja taset usaldad. Omamoodi minimalismi Mekaks on viimasel kümnendil kujunenud Venemaa moeturg. Jah, lugesite õigesti – slaavi maitse ei tähenda enam kulda-karda, vaid on elitaarsemas osas pigem väga vaoshoitud. Kõigist moepealinnadest leiab tipptegijaid, kes väljendavad end just lakoonilises laadis.

Ka meie Eesti moeelu on minimalismi poolest värskendavalt rikas. Näiteks lihtsa ja geniaalse joonega Aldo Järvsoo eelistab üha enam väljendada oma ideid puhtas keeles. Äsja Kuldnõelaga tunnustatud Lilli Jahilo on meie sinivereline põhjamaine minimalist. Oksana Tandit balansseerib oma jõulise ja maskuliinse käekirjaga tihti stiili piirimail, kuid tervikud on alati kehtestavad ja veenvad. Pohjanheimo moemaja parimatest paladest on enamik väga stiliseeritud ja detailivaesed, toomaks esile väärikat kangast ja paika timmitud vormimängu. Ning isegi väärtust lisava taaskasutusmoe eestvedaja Reet Aus suudab end väljendada lihtsas laadis. Moemeister Vilve Unt, kes aastaid juhtinud EKA moekateedrit, leidis oma põhiolemuse ja kordumatu stiilikeele samuti just minimalismis. Moemärkide seaski pole puhtast esteetikast puudust. Ivo Nikkolo klaar ja helge kevadkollektsioon on nii kristallselge ja modernne, et sobiks esindusrõivaks mis tahes maailma nurgas. Ning see siin on vaid näputäis näiteid… Loojaid, kes oskavad teha midagi ilusat, lihtsat ja samas kordumatut, leidub siinmail veel.

Parimad allahindlusleiud on lihtsad

Moemaailm armastab julget katsetamist. Elu ega ennast ei tasu tõsiselt võtta, veidraid värve ja uusi siluette pole mõtet peljata. Aga iga pidu lõpeb kord ja just praegu on hetk, mil tahaks hinge tõmmata. Pane selga midagi rahulikku – ja see puhkepaus tekib hetkega. Seda enam, et praegune aeg jääb moehooaegade vahepeale. Talveasju enam uusi ei tahaks, aga kevad tundub alles kaugel…

Neile moesõpradele, kes allahindlustel aardeid otsivad, on samuti parim soovitus juhinduda rahulikust disainist ja heast kvaliteedist. Trendielemente täis topitud rõiva puhul väike hind eriti ei õigusta, sest tema parim-enne on paratamatult möödas. Kuid mõni lihtsalõikeline sirge kleit, kostüüm, korralik kardiga, mantel või muu ajatuma moega ese – usu, mitte keegi ei suuda ka kümne aasta pärast tuvastada, millisesse moehooaega see omal ajal kuulus. Kui lõige istub, värv meeldib ja materjal on väärikas, siis teed suure tõenäosusega just allahindluse ajal oma riidekappi igati väärt investeeringu.

Efektsed õlad ja ongi kleit olemas – minimalismi suurmeistri Jil Sanderi esituses. / Scanpix

Suur, stiilne ja superlihtne on kevadine lemmikmantel. Proenza Schouler. / Scanpix