Maitseelamus maailma lõpus

Õhtu juhatame sisse joogiga, mis kannab nime Dirhami Ambrée. See on tume, belgia tüüpi pehme ja mahe õlu. Maitseb hea. Ikka väga hea. Lauale jõuavad Dirhami Kalakohviku leib, sai ja musta soolaga või. Seejärel kilutempura ja kalavalik. Nii õrna marineeritud angerjat ei ole mina veel elus saanud. Ja maailma kõige värskem kilu konkureerib vabalt Vahemere mereannihõrgutistega. Lihtne ja klaari maitsega. Külmsuitsulõhe on valmistatud muidugi siinsamas Dirhami kalatööstuses, tooraineks värske Norra lõhe, mis alles paari päeva eest ringi ujus.

Vahepeal tuleb Joel ja küsib, kas me ahvenasuppi tahaksime. Et menüüs täna seda küll pole, aga tal on parasjagu ahvenat. Muidugi tahame. Supp on taas lihtne, põhimõtteliselt on see leem kalaga. Aga milline leem! Joeli köök on näide sellest, et absoluutselt ei pea tegema gastronoomilist köielkõndi, piisab sellest, kui viia maitsed nii puhtaks ja selgeks, et tekib peaaegu tunne, et saadki aru, kuidas see kõik on tehtud. Tegelikult muidugi lõpuni ei saa. Meisterlikud peakokad teevad imet ka lihtsate asjadega. Mida, olgu etteruttavalt öeldud, tõestas Joel meile taas hommikulauas, pakkudes pošeeritud mune sellises kastmes, mille järeletegemise saladuse eest oleksin valmis andma neli tilka verd. Ei, annan viis. Värskest lõhetartarist parem ei räägi, minge proovige ise.

Teenindus on Dirhamis mõnus ja samas hästi proff, meenutab Prantsuse või Itaalia söögikohti väiksemates linnades. Täiesti teeskluseta sõbralikkus ja viisakus.

Lauda jõuab pearoog – pruuni võiga praetud ahvenafilee Gruyère’i juustu kartuligratääniga, lisaks natuke röstitud peeti. Peakoka käekirjanäitena summa värskest toorainest ja nüüdisaegsest gastronoomiakultuurist. Mitte midagi edevalt keerulist, sobides seda enam siia mere äärde.

Õhtu lõpetuseks saabub vanillikastmes hulk õlletainas frititud õunu ning ricota-vahvel karamelli ja mustikamoosiga. Moodne tasakaalumäng magusa ja hapuka vahel. Ja veel. Hinnad on Dirhamis äärmiselt mõistlikud. Mõelge ise, millises pealinna puhvetis saaksite sama raha eest sama nauditavalt süüa? Tasub ära see sõit siia maailma lõppu.

Pruuni võiga praetud ahvenafileed Gruyère’i juustu kartuligratääniga / Esta Tatrik

Kilutempura sojamajoneesiga. / Esta Tatrik

Dirhami kalavalik. / Esta Tatrik

Ricotta-vahvel karamelli ja mustikamoosiga. / Esta Tatrik

Noppeid menüüst

Kilutempura sojamajoneesiga 5 eurot

Dirhami kalavalik 10,50 eurot

Pruuni võiga praetud ahvenafileed Gruyère’i juustu kartuligratääniga 12,50 eurot

Metssearaguu spagettidega 11,50 eurot

Õlletainas frititud õunad vanillikastmega 5,50 eurot

Ricotta-vahvel karamelli ja mustikamoosiga 5 eurot