Kümme asja, mida pead teadma, kui armud lastega mehesse

Ilmselt ei tule sulle üllatusena, et mehel oli ka enne sinuga kohtumist elu. Lastega mehega käimine on mõnevõrra teistsugune kui seda on suhe mehega, kel (veel) pole lapsi, teab LovePanky. Siin on kõik, mida sa pead teadma, kui otsustad suhtesse astuda mehega, kes on ka isa.

Oled sa valmis? Lapsega mehel on teistsugused kohustused, kui seda on lastetul. Nad ei taha oma ellu naist, kes sealt lihtsalt läbi käiks. Nad vajavad stabiilsust. Kui sinu elu on praegu faasis, kus sa veedad kõik nädalavahetused pidudel ja pühapäevad voodis, ei ole sa selleks tõenäoliselt veel valmis. Lapsed on esikohal. Kui sa oled omandihimuline ning sul on probleeme armukadeduse taltsutamisega, siis see suhe tõenäoliselt ei tööta. Lapsed on alati esikohal. Kui sul lapsi pole, on seda ehk väga raske mõista – laps on osa sellest mehest. Nii et ükskõik, kui palju ta sind ka ei armastaks, armastab ta alati lapsi rohkem. Kui sa seda loed ja mõtled, et senini on ju mees alati lapsed sinu pärast teisele kohale seadnud, siis mõtle pikemalt – miks sa üldse tahad käia mehega, kes oma lapsed hülgab? Eks on alati osa nende elust. Isegi, kui nende suhe ei lõppenud hästi ja ta ei talu naist, jääb ta osaks mehe elust. Ta on tema lapse ema. On normaalne, et nad suhtlevad, helistavad ja räägivad. See pole koht, kus armukadetseda. Õpi tema eksi tundma. Kuna eks on osa tema elust, oleks sul tark temaga tuttavaks saada. Ka tema tahab ilmselt sinuga tuttavaks saada, kuna sa hakkad tema lapsega koos aega veetma. Sa pead olema valmis normaalseks suhtluseks ning olema ka vastutustundlik, valmis olema osa tiimist, mis selle mehe lapse elus on. Aga pane tähele, et sa oma rolli piiridest ei väljuks, tõenäoliselt ei oota keegi sinult emarolli täitmist. Ära kohtu tema lastega kohe. Kui ta tahab sulle oma lapsi pärast teist kohtingut tutvustada, ütle ära. Nimelt paistab, et tal on sinuga sel juhul tõsised plaanid ja tutvustamine näitab ka lastele, et mehe elus on uus naine. See pole iseenesest halb, aga pole aus laste päid segi ajada, kui sa pole ise veel kindel, kas võtad asja sama tõsiselt. Ära ole liiga entusiastlik. Rahune, Mary Poppins. Sa ei ole nende uus ema. Mõtle sellele, kuidas lapsed sind näevad: tõenäoliselt oled sa sissetungija, rohkem või vähem. Võta asja rahulikult, mitte ainult sina ei pea kohanema, vaid ka lapsed peavad. Nad võivad olla tujukad, kuna on saanud haiget. Ära suru end peale, ole lastega aus ja siiras. Veeda nendega omaette aega ja vasta nende küsimustele, mida nad sinu kohta esitada võivad. Te peate ehitama usaldust. Sinu plaanid võivad muutuda. Hetkest, mil teie suhtesse lisanduvad lapsed, võivad plaanid alati viimasel hetkel muutuda. Sa pead selleks valmis olema, et ootamatult peab mees tormama täitma isakohust või lastevaba õhtu asendub siiski õhtuga koos lastega. Kui sa ei õpi olukorraga kaasa minema, lähed sa peast hulluks. Teil on vähem «esimesi». Kuna ta on juba lapsevanem, on tal seljataga mitmeid «esimesi». Ta on ehk olnud juba abielus. Nii et asjad, mis on sulle täiesti uued, on tema jaoks juba läbielatud kogemused. Mitte et ta poleks rõõmus selle üle, kui te peaksite koos lapse saama, see poleks lihtsalt tema esimene. Õpi tundma oma piire. Need pole sinu lapsed, seega pead sa oma piire hästi tunnetama. Kui sa vihastad, ei ole aktsepteeritav, et sa laste peale karjud. Sa ei pea laskma lastel endale pähe istuda, aga sinu asi pole neid kasvatada. Sa pead õppima keeruliste situatsioonidega muudmoodi hakkama saama. Ole kannatlik. Elu lastega pole lihtne, eriti kui nad pole sinu omad. Kui sulle tundub, et seda kõike on liiga palju, räägi mehega tunnetest, mis sind valdavad. Ta mõistab sind ja tõenäoliselt ka sinu vajadust vahepeal aeg maha võtta. Suhted pole kerge teema, lastega inimesega käimine on seda veelgi vähem. Kuid ära unusta, et on ilmselt põhjus, miks sa selle mehega koos oled ja kui te mõlemad olete teineteisele pühendunud, saab sellest midagi väga ilusat.