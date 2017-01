Kas enne trenni tohib võtta valuvaigistit?

Näiteks paratsetamooli võtmine enne intensiivset treeningut võib mõjuda kehatemperatuurile nii, et sa hakkad rohkem higistama ja võib tekkida veepuudus, vahendab Women’s Health Magazine.

Ka ibuprofeeni ei ole soovitav enne trenni lihas- või liigesvalude korral võtta, sest see on ajutine lahendus, mis leevendab sümptomeid, aga ei ravi põhjust.

Erandiks on ilmselt menstruaalkrambid ja kerge peavalu, mille puhul võib võtta kaks kuni kolm tundi enne treeningut valuvaigistit, mis kergendaks olemist. Samas palaviku ja teiste tugevate peavalude taga on alati mingi põhjus. Võib-olla proovib su keha sulle öelda, et aeg on puhata.