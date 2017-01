Märgid lugupidamatusest, mis suhte hävitavad

Pidev kriitika, hukkamõist tühiste asjade pärast ja agressiivne suhtlemisviis lõhuvad paarivahelist lähedust ja tekitavad suhtesse mõra. Sama hukatuslikult - kuigi mitte nii silmatorkavalt - mõjub suhtele üleolev ja põlglik näoilme, mis jätab partnerile mulje nagu sa peaksid end temast paremaks, kirjutab Genius Beauty.

Söövitav iroonia, pilkamine ja solvav kehakeel kahjustavad pikapeale partneri enesehinnangut, olgu tegu mehe või naisega. Kui tahad oma suhet päästa, siis kontrolli rohkem, kuidas sa kallimaga käitud.

Pane tähele, kuidas sa temaga suhtled

Alati polegi probleem selles, mis sa ütled, vaid selles, kuidas sa seda ütled. Partner kuuleb su intonatsiooni, näeb kehakeelt ja tajub selles põlgust. Selline käitumine mürgitab suhet ja õõnestab teievahelist usaldust, mis lõpuks võib viia lahkuminekuni. Kui tahad, et ta võtaks sind kuulda, siis ei ole mõtet väljendada end nii, et see kallimat solvab.

Unusta väljend «Mul suva»

Kui sa ütled partnerile, et sind ei huvita tema teod või jutt, tõlgendab ta seda nii, et tema ei huvita sind. Ükskõiksus partneri suhtes on üks vähemärgatav kurja juur, mis võib suhtele saatuslikuks saada.

Sarkastiline toon ja pilkavad naljad

Väites tülitsedes partnerile, et ta liialdab või pingutab üle, näitad oma suhtumisega välja, et tema tunded sind ei huvita. Solvavad naljad ja vanemlik manitsemine mõjuvad igaühele alandavalt. Austa teda nagu iga teist täiskasvanut ja väldi lapsikuid solvanguid.

Ütle välja, mis mureks on

Tihtipeale hakatakse passiiv-agressiivselt oma pahameelt välja elama siis, kui hingel on midagi, mis on jäänud õigel ajal välja ütlemata. Selleks, et vältida teineteisest kaugenemist, võiksid olla hetkes ja kohe öelda, kuis a millegagi rahul ei ole. Ära lase vastumeelsusel koguneda nii suureks, et sa ei suuda oma käitumist kontrollida.

Kontrolli oma reaktsioone

Kui sa märkad, et hakkad partneri jutu peale igavust tundes õelalt muigama, on teie suhtes selgelt probleeme. Keskendu positiivsele ja mõtle oma partneri headele külgedele.

Kuula tähelepanelikult

Kui partner on otsustanud sulle oma tundeid väljendada ja tahab probleeme sirgeks rääkida, siis ära katkesta teda ja lase tal kõik, mis keele, välja öelda. Kui miski on talle nii tugevasti mõjunud, siis on see piisavalt tähtis, et su tähelepanu saada.