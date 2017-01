Noor naine on teeninud ülipaksude tekkide kudumisega terve varanduse

Kiievist pärit naine hakkas Ohhio nime all tekke müüma alles 2014. aastal. Oma tooteid müüb ta Etsys, kus need on saanud ülipopulaarseks, kuigi need on üsna kallid, umbes 400-900 dollarit, vahendab Business Insider.

Kuna materjal on nii jäme, koob ta käsitsi. Ühe teki valmistamiseks kulub mitu tundi, sall valmib aga poole tunniga.

Nüüd kogub ettevõtlik naine raha, et oma äritegevust laiendada. Jälgi Anna tegemisi Instagramis!