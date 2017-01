Mida tasub allahindlustelt osta ja mida mitte?

Allahindlushooaeg on käimas ja olgu öeldud, et jaanuarikuised allahindlused on võrreldes suviste allahindlustega just need kõige magusamad.

Kindlasti tasub allahindlustesse suhtuda teatava eelarvamusega ja mitte pea laiali otsas otseteed esimesse poodi sisse joosta. Näiteks ei tasu väiksema kui 50-protsendilise allahindlusega mitte midagi osta ning pigem oodata poodides allahindluste teist lainet, kui kaup on juba rohkem alla hinnatud ja õiglasema hinnaga.

Kuid mida osta?

Kuna talvekuud hakkavad siiski varsti mööduma, siis kampsunite, mütside ja mantlite ostmisega ei tasu hulluks minna, vaid pigem soetada asju, mida saab ka kevade saabudes kanda. Samas, kui tegemist on mõne klassikalise mantliga, mis järgmiseks talveks moest pole läinud, on seegi hea raha säästmise viis, kuna ülerõivad kipuvad reeglina päris kallid olema.

Trendirõivastest võiks üldse eemale hoida kuna nende eluiga enamasti järgmisse talve ei ulatu ning nii võivad need kappi lihtsalt seisma jääda. Pigem tasub soetada riideid oma baasgarderoobi. Näiteks klassikalised teksad, tumedad bleiserid, nahktagid, trentšmantlid, kašmiirist kampsunid jne kuuluvad heade allahindlusostude hulka.

Kindla peale minek on spordirõivaste soetamine. Tõsi, ka need on seotud hooajaliste kollektsioonidega, kuid ilmselt ei huvita enamikku inimesi, millisest kollektsioonist nende retuusid ja sporditopp on, eriti juhul, kui tavahinnaga maksavad need sama palju kui korralik mantel.

Kui on luksusejanu, kuid tavahinnaga jäävad need asjad ainult unistuseks, siis tasub allahindlusi loomulikult oma «janu» rahuldamiseks kasutada. Kusjuures väga sageli on luksuskaubal just suurem allahindlusprotsent ning nii võib nii mõnegi disainertoote saada isegi 80 protsenti odavamalt.

Kes poodides allahindlushunnikutes tuuseldada ei viitsi, siis tasub oma oste teha hoopis veebis. Kusjuures veebipoodides on sageli valik päris poodidega võrreldes suurem ja kohati on allahindlusprotsentki suurem.

