Seitse rahalist eesmärki, millest võiks kohe alustada

Rahateema tekitab inimestes ikka stressi ja mõjub natukene hirmutavalt. See on arusaadav, aga mida varem sa oma eelarve paika saad, seda vähem stressi on sul hiljem. Kõik algab väikestest muudatustest, millega saad alustada juba sel aastal, vahendab Verily Magazine. Finantskirjaoskus on elukestev õpe, aga need seitse nippi aitavad sul alustada.

Ole täpne. See, kui sa lihtsalt lubad endale, et sa kulutad vähem, tegelikkuses ei toimi. Eesmärgid peavad olema täpselt sõnastatud ja tulemus peab olema mõõdetav. Planeeri oma eelarve. See kõlab kuivalt ja igavalt, aga on väga vajalik. See on nagu selgroog, mis ülejäänud keha sirgelt hoiab. Kui sa ei tea, kust eelarveplaneerimisega alustada, siis vaata siia. Alusta hädaabifondiga. See tähendab seda, et sul on piisav summa raha kõrvale pandud, et vajadusel minna hambaarstile või osta uus pesumasin. Kui sa paned kõrvale 20 eurot nädalas, siis aasta lõpuks on sul juba 1040 eurot. Tegele oma laenude tagasimaksmisega. Mida kauem sa laenu tagasi maksad, seda suurem on intress. See on raha, mida sa muidu võiksid säästa. Räägi oma partneriga rahast. Uuringud on näidanud, et 70 protsenti tülidest on seotud rahaga. Uuri, mida su kaaslane rahast arvab ja millised võiksid olla teie ühised rahalised eesmärgid. Väldi mõttetuid oste. Kõigepealt loobu igasugustest uudiskirjadest ja ära mine lõunapausi ajal poodidesse «jalutama». Loe raamatut ja suhtle oma sõpradega, aga ärge leppige kohtumist kokku kohvikus, vaid minge näiteks kõndima. Tähista väikeseid võite. Mõõdukas kulutamine on siiski oluline. Luba endale midagi, mida sa tahad siis, kui sa oled teatud eesmärgid saavutanud. Ära unusta, et elamused on palju rohkem väärt kui asjad.