Viis peamist viga, mida me juukseid pestes teeme

Dove’i brändijuht Julija Kravcenko toob alljärgnevalt välja kõige levinumad vead juuste pesemisel ning selgitab, mida teha teisiti, et juuksed oleksid krõbedatel talvekuudel terved ning säravad.

Alustad koheselt šampooniga pesemist

Võib tunduda loogiline ja tavapärane, et duši alla minnes asume koheselt juukseid pesema. Tegelikkuses on soovitatav olla veidikene kannatlikum ning esmalt 30 sekundit kuni minut seista jooksva vee all ning alles siis alustada peapesuga. «Kerge loputus enne šampooni pähe panemist aitab eemaldada pealmise kihi mustust ning valmistab juuksed pesuks ette,» selgitab Kravcenko.

Kasutad pesemisel liiga kuuma vett

Kellel meist ei meeldiks ennast külmal talvel kuuma dušši all soojendada. See on ütlemata mõnus tegevus, kuid samal ajal on see kahjulik juustele. Nimelt avab kuum vesi juust kaitsva soomuskihi, mistõttu väheneb juuste loomulik niiskustase – juuksed kaotavad oma tugevuse ning muutuvad kahuseks. Vesi ei tohiks olla ka täiesti külm, kuna vastasel juhul ei saa šampooni toimeained nahka imenduda. Soovitatav on juukseid pesta leige veega ning enne duši alt väljumist loputada juukseid külma veega.

Ei kasuta palsamit

Meie hulgas on naisi, kes ei armasta kasutada palsamit, väites, et pärast selle kasutamist hoiavad juuksed pead ligi ning igasugune loomulik kohevus on juustest kadunud. Nii juhtub, kui kanda palsamit üle kogu pea – juurtest otsteni. Kuna aga peanahk toodab ise loomulikku rasu, siis palsamit juuksejuurte piirkonnas kasutama ei pea. Palsam on vajalik eelkõige juuste otste niisutamiseks, kuhu loomulik rasu ei ulatu. Lisaks muudab palsam juuksed siledaks ja siidiseks ning väheneb oht, et juukseotsad kammimisel või stiliseerimisel murduvad.

Vahetad pidevalt šampoone

Nii mõnedki naised on ehk kuulnud, et pidevalt sama šampooni kasutamine kaotab ajapikku oma hooldavad omadused. Tegelikult ei pea pidevalt arvet pidama, kaua mingi teatud šampoon kasutusel on olnud. «Põhjus šampooni vahetamiseks võib tuleneda hoopis sellest, millises seisus juuksed mingil teatud ajahetkel on – kui oled tihedamini hakanud kasutama kuumakaitsevahendeid, siis võib oma tavapärased tooted vahetada välja näiteks rohkem niisutavamatega,» annab Kravcenko nõu.

Kammid juukseid vahetult pärast pesu

Märjad juuksed on palju õrnemad kui kuivad, mistõttu tuleb neid pärast pesu eriti ettevaatlikult kohelda. Kõige halvemini mõjub juustele nende kammimine kohe pärast pesu, kui juuksed on veel läbimärjad. Selle asemel on soovitatav juuksed hoopis enne pesemist korralikult läbi kammida. Pesemise ajal kasuta näiteks suuremate piidega kammi, et palsam saaks paremini juustesse imenduda. Pärast pesu alusta juuste kammimist juuste otstest, liikudes õrnalt üles poole.