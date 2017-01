Andekas kirjanik Leida Kibuvits jäi traagiliselt nõukogude võimu hammasrataste vahele

Leida Kibuvits töötas mõnda aega Pärnu Endla dramaturgina. Muuseas aitas ta tollal lavale tuua A.H. Tammsaare «Juuditi», mille puhul tal tekkis autoriga kirjavahetus. Pärnus meeldis talle käia rannas päevitamas ja ujumas, et end kehaliselt aktiivsena hoida. Peale selle meeldis talle veel «suusatamine, aerutamine, ujumine, et oleks midagi kehalegi. Minu arvates pole masendavamat pilti kui pururumal, arenenud kehaga atleet ja kängujäänud nääpsuke vaimuinimene. Nad on nagu vigased, kes võivad võtta elust vaid ühe käega».

1940.aastal tunnistas ta ühes intervjuus, et väikelinna elu talle eriti ei istunud: «Olen siin sunnitööl. Käin sageli Tallinnas «weekendil» värsket õhku hingamas.»

Pöördelised 40ndad

1940. aasta novembris sai August suunamise ning Kibuvitsad suundusid koos Petserisse. Juunis 1941 saadeti August Kibuvits sõjaväega Venemaale, kuid langes kas vangi või läks ise üle sakslaste poolele, oli lühemat aega Königsbergis sõjavangis ja pöördus 1942. aastal tagasi Petserisse. Samal ajal püüdis Leida kohaneda kirjutamisega uutes oludes ja raha teenida. Rasketes sõjaoludes oli tema ülalpidamisel peale tütre ka ema Minni Kupits. Kui Sirbis ja Vasaras kuulutati 12. oktoobril 1940 välja novellivõistlus, saavutas Kibuvits seal novelliga «Väike kivi» esimese koha. Võiduga kaasnes ka rahaline preemia 250 krooni. Enne saksa okupatsiooni algust jõudis trükikojast välja ka kogu «Sipelgaõli».

Saksa vägede kiire edasiliikumine tabas Leidat ja tema peret ootamatult ning nad jäid perega Petserisse lõksu. Aastail 1942–1944 kujunes Petseris olukord, mis sai abikaasadele saatuslikuks. Mõlemad asusid tööle Petseri Omakaitsesse, Leida masinakirjutajana, August II administratiivosakonna ülemana. Kuid 1943. aastal siirdus Leida koos ema ja tütrega oma sünnikodusse Haaslavasse ja naise enda sõnul nägi ta oma meest pärast seda veel vaid üks kord. Ta olevat teda otsinud, kuid asjata. Mees olevat talle saatnud paberid evakueerimiseks Soome, kuid Leida otsustas kodumaale jääda. Palju aastaid hiljem sai naine teada, et August oli emigreerunud Kanadasse ja seal uuesti abiellunud. See jättis naise hinge kibeda mälestuse.

Teine abikaasa

1944. aastal, uue Nõukogude okupatsiooni algul, kolis Leida Kibuvits koos ema ja tütrega Tallinna ning sai tööd Rahva Hääle kultuuriosakonna juhatajana. Seal kohtus ta Leo Aisenstadtiga, kelles Leida tajus sobivat kaitsekilpi võimalike repressioonide vastu. Leo Aisenstadt oli veendunud kommunist juba 1930. aastatel. Aastail 1947–1948 oli ta Rahva Hääle ja kuni 1949. aasta keskpaigani ajakirja Eesti Bolševik vastutav toimetaja; pidas loenguid Tallinna Polütehnilises Instituudis. Leida ja Leo Aisenstadt abiellusid 1948. aastal, kuid elasid juba varem koos. Hiljem on Leida kinnitanud, et see oli ennekõike mõistuseabielu. Küllap ta lootis, et valitseva ladviku lähedusse kuuluv mees säästab ta võimalikest katsumustest. Paratamatult tuli selleks ohverdada ka oma maine. Rahva Hääles tuli Leidal täita viimasel leheküljel asunud rubriiki «Kilde ja killukesi» ja kirjutada följetone.