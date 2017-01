Treener paljastab, kuidas kaotada need viimased viis kilo

Kuulsuste treener Tiffiny Hall, keda teatakse kõige paremini ameerika hittsaatest «The Biggest Loser», ütleb, et viimast viit kilo on kõige raskem, aga mitte võimatu kaalunumbrist kaotada, vahendab Daily Mail.

Esiteks soovitab ta vahetada oma hommikune late rohelise mahla vastu. Toitumine mängib väga olulist rolli, aga sama tähtis on ka see, mida me joome. Erinevad kaloririkkad joogid võivad takistada kaalukaotust. «Idee on selles, et kaloreid tuleks sisse süüa, mitte juua», ütleb Hall. Oma klientidele on ta esitanud väljakutse juua nädal aega ainult vett ja vaadata, mis siis juhtub.

Lisaks peaks tegema trenni, mis aitaks kaalukaotusele kaasa. Hall soovitab vajupoksi ja HIIT-treeningut, mis põletavad rasva. HIIT-treening on kõrge intensiivsusega intervalltreening, mis kestab lühikest aega, aga on väga tõhus.