Millised kolm oskust on lapsega hea suhte aluseks?

1. Räägi selgelt, lihtsalt ja arusaadavalt. Sõnumi saatjana pead olema kindel, et sinu öeldu on sõnumi saajale arusaadav, olgu tegu lapse või täiskasvanuga. Lühikesed ja lihtsad sõnumid säästavad aega ja selgendavad suhteid.

2. Jälgi kehakeele ja sõnade kooskõlalisust. Näita üheselt välja, mida sa tegelikult mõtled ja tunned. Kui sa räägid üht, kuid su nägu, hääletoon ja kehakeel ütlevad teist, tekitab see segadust ja ses olukorras usuvad nii lapsed kui ka täiskasvanud pigem nähtut (miimika, kehakeel, hääletoon) kui kuuldut (sõnad).

3. Loo tõeline ühendus. On oluline olla teadlik sellest, kellega sa räägid ja kuidas. Sina kui sõnumi saatja pead olema suhtlemispartneriga n-ö ühel lainepikkusel, suhtlema tema suhtlemiskiirusel ning kasutama temale sobivat sõnavara. Kui teine tunneb, et oled tema ja tema maailmaga kontaktis, siis on tal rohkem valmidust olla tähelepanelik sinu ja sinu öeldu vastu.