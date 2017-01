Neli põhjust, miks naised peaksid rohkem rahast rääkima

Teine uuring selgitas välja, et naised lihtsalt ei küsi palka juurde nii nagu mehed seda teevad. Kui naised on enamasti pakutava palgaga nõus, siis mehed tõenäoliselt seisavad enda eest, et suuremat palka saada, vahendab Bustle.

Võib-olla peetakse raha ikka veel ainult meeste valdkonnaks või naised ei taha lihtsalt palgaläbirääkimistest suuremat numbrit teha. Samas, kui naised tahavad teenida rohkem raha, et olla iseseisvamad, siis me peame seda selgelt väljendama.

Siin on viis põhjust, miks naised peaksid omavahel rohkem rahast rääkima.

Raha ümbritsev saladuseloor hakkab vaikselt hajuma. Kõige lihtsam on rahast rääkida oma parimate sõpradega. Isegi üks vestlus võib olla valgustav ja muuta midagi. Sa saad teada, kui suur on sinu palk võrreldes teistega. Palgalõhe on teema, millest peab rohkem rääkima. See vajab ausat ja avatud diskussiooni. Võib olla selgub, et su sõbranna, kes töötab poole kohaga, saab sinust rohkem palka, aga sa ei teadnuki seda enne. Sa saad häid nippe, kuidas rahaga hakkama saada. Kõige parem nõu ja abi võib tulla täiesti tavalisest vestlusest. Kuula, mida teised teevad ja kui neil läheb hästi, siis õpi neilt, kuidas raha paremini planeerida. Sa tunned ennast iseseisvamana. Teadmised on võim ja kui sa saad iseseisvamaks, siis see tähendab, et sul on rohkem mõjuvõimu.

Mida vähem me rahast räägime, seda salapärasem see on ja see ei aita mitte kedagi. Seksist rääkimine ei ole enam nii suur tabu, miks peaks siis rahast rääkimine olema.