Kuidas olla rahulik ja vaba?

Parim stressirohi

Küllap on lugejate hulgas neid, kelle jaoks mediteerimine on igapäevane harjumus. Kindlasti on ka hulk selliseid, kes on mediteerimist küll proovinud, aga mingil põhjusel sellest loobunud. Ja siis on ülejäänud, kes on oma sisemaailma uurimisest vaid raamatutest lugenud. Ma julgustan sind meditatsiooni igal juhul proovima. Päris kindlasti leiad kasvõi kümmekond minutit päevas, et toimetustes paus teha ja iseendale pühenduda. Tänaseks on üle maailma läbi viidud lugematul hulgal teaduslikke uuringuid, mis tõestavad veenvalt, et meditatsioon avaldab tervendavat mõju nii kehale kui meelele. «Meditatsioon on suurepärane loomulik ja tasuta vastumürk maailma haaranud stressiepideemiale,» kirjutab joogaõpetaja Josephine Fairley raamatus «Elu jooga».

Mina usun meditatsiooni, ma vajan ja naudin seda. Istun igal hommikul kohe pärast pesemist ja võimlemist vaibale, sulgen silmad ja toon tähelepanu endasse. Enne veel süütan küünla, loen palve ja sageli saadan ka kõiksusele taotluse: palun inspiratsiooni, taipamist või tervist, aga vahel lihtsalt kannatlikkust, et aru saada, milline ma päriselt olen. Mulle sobib kõige rohkem see määratlus: meditatsioon on praktika, mille käigus sa rändad oma sisemaailmas ning paned tähele oma keha, mõtteid ja tundeid. Tundub väga lihtne.

Kas tõesti elu illusioonis?

Kadestan idamaade inimesi – neil on oskus ja kannatlikkus oma olemust uurida emapiimaga kaasa antud. Meil, kes me oleme koguaeg tähelepanuga endast väljaspool, eesmärgikindlad, tõhusad ja tulemuslikud, on millessegi nii raskesti hoomatavasse kui meelerännak palju keerulisem uskuda. Olen minagi kuulnud öeldavat, et mediteerivad vaid need, kes oma igapäevaeluga toime ei tule, kes elavad illusioonide maailmas, pea pilvedes ja jalad maast lahti. «No mis on meditatsioonil pistmist reaalse eluga?!» imestavad skeptikud. Ma ei tea, kas saab üldse olla veel midagi, mis nii joonelt (vahel ka armutult) toob meid kohale iseendasse – oma rahutusse mõistusesse, pinges kehasse ja ootustesse. Iga hetk, iga päev, aina uuesti ja uuesti.

Milleks mediteerida?

Tavaliselt pannakse eesmärgiks keha lõõgastumine ja meele rahunemine. Vahel on hädasti vaja lahendust mingile konkreetsele probleemile. Need kõik on väga head põhjused mediteerimiseks, kuid mitte eesmärgid. Kui mediteerime vaid selleks, et keha lõdvestuks või mäslev mõistus vaikseks muutuks, siis suure tõenäosusega pettume, sest on hulk neid kordi, mil pinged või lausa valu kehas ei annagi järele ja mõistus lihtsalt ei kuula sõna. Samuti ei pruugi probleemile ühtegi lahendust tulla. Sind ootab tõepoolest pettumus, kui ootad, et kõik see juhtub lihtsalt sellepärast, et sa mediteerid. Siis süüdistad meditatsiooni ja loobud.

Tuletan meelde, et meditatsioon on praktika, mille käigus sa rändad oma sisemaailmas ning paned tähele oma keha, mõtteid ja tundeid. Ära sunni end olema lõdvestunud ja rahulik, ära püüa saada paremaks! Sa oled lihtsalt iseenda jaoks kohal, lased kõigel, mis su sees parajasti on – heitlikud mõtted, pinges keha, vastust ootav küsimus – olla. Uurid uudishimulikult ja heatahtlikult.