Kõige atraktiivsemaks peetakse inimesi, kel on need kolm omadust

Tuleb välja, et kõige atraktiivsemad iseloomuomadused on positiivne ellusuhtumine, mõõdukas ekstravertsus ja enesekindlus, vahendab Daily Mail.

Psühholoogide selgitusel on kõik need omadused tõestuseks, et tegu on inimesega, kellega on hea läbi saada. Need omadused tulevad kasuks mitte ainult armastuse leidmisel, aga ka töö- ja sõprussuhetes.

Uuringud on näidanud, et positiivset ellusuhtumisega inimesed elavad kauem ja nad teevad paremat karjääri. Rõõmus inimene tõmbab enda ligi teisi, sarnaselt hea suhtumisega inimesi.

Ekstraverstus tuleb kasuks suhtlemisel, jätab sust rõõmsama mulje ja näitab, et oled valmis uuteks võimalusteks.

Kolmas omadus ei ole eriti üllatav, sest enesekindlus tuleb kaaslase leidmisele kahtlemata kasuks. Enesekindla inimese kõrval tunnevad teisedki end mugavamalt ja tahavad tema juures olla.