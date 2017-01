Millist värvi küünelakke eelistada talveilmas ja miks?

Küünelakki peale kandes tahame esile tõsta oma kauneid ja hoolitsetud käsi. Mis saab olla veel parem, kui ühes sellega saame ergastada endas teatud omadusi, mis aitavad kaasa meie edukusele? Nõu annavad TrendNails eksperdid.

Tume tõmbab tähelepanu. Mida tumedam küünelakk, seda enam tahab kandja tõmmata endale avalikkuse tähelepanu. Kas seda siis sõprade ringis, töökaaslaste seas või ükskõik, millisesse seltskonda minnes ja seal olles.

Tume küünelakk muudab kandja karismat ja tema käitumistki justkui vitaalsemaks. Tume annab tahtejõudu ja muudab eesmärgikindlamaks. Võid leida ennast kaasa rääkimas lausa maailma parandada tahtvatel küsimustel ja teed seda endalegi harjumatuna tunduva enesekindlusega.

Mida tumepunasem värvitoon, seda enam annab see ka justkui lisasooja. Kargel jaanuarikuisel talveilmal tahame sooja ju kõiges. Nii on mõistetav, et eelistame küüntelegi panna loodusest peegelduva sinise külmuse vastandina enam punaseid, sest need on justkui soojust kiirgavad toonid. Mida külmemaks krutib talveilm, seda punasemaks läheb küünelakk. Lisaks soojatundele lisanduvale energiale annab punane värv kandjale juurde ka jõulisust, väljendusrikkust ja kiirguvat uudishimu.

Pruun on šikk ja lilla on veel šikim. Loodusest peegelduv puuokste pruun on stiilne lakina ka küüntel. Pruun küünelakk on värv, mis ei lähe kunagi moest ja sobib erinevate riietusstiilide ja värvitoonidega. Kastanpruun ehk segu punasest ja lillast lisab kandjale seksikust ka talvisel perioodil ning sobib kandmiseks nii päevasel ajal kui ka õhtustel pidustustel.

Julged kannavad veel šikimat värvi – tumelillat. Pole imestada, et see värv on paljude lemmik, sest aktiviseerib kandjas uudishimulikkust ja otsivat vaimu. Nii on tumelilla värvitoon trendihuviliste kindel valik ja sobib paljude erinevate riietusstiilidega.

Talve tumedus olgu eelistatud sädelusega. Nii nagu sädeleb päikesevalguse lumi, sädelegu tulevalgusel ka küüned. Võta mängu sädelev küünelakk ja saad sära lisada igale värvitoonile. Samuti on käes pärlite aeg, millega peegeldub küüntelt vastu talvise looduse sära.

Julgusest ja lapsemeelsusest lugupidajad hindavad küüntel ka talvelusti. Kes armastab talvel lõbutseda kelgumäel, teha pikki suusasõite või lihtalt jalutuskäike looduses, see peegeldagu oma eluviisi ka küüntelt. Omal kohal on nii triibud, täpid, lumememmed, -helbed. Pane oma loovus tööle ja püüa looduse hetkel pakutav kunst küüntele. Joonistena kasuta kuusekesi, mõnd männioksa, miks mitte ka lumememme ning muuda küüned muinasjutuliselt mänglevaks.

Heledus lisab kannatlikkust. Kui tume küünelakk lisab esilekerkivust, siis hele ehk nahavärvi toon viitab sulle kui kannatlikkust ja tasakaalu hindavale inimesele. Mõistetavalt suhtud nii ka talve kargusesse ja lased looduse pakutaval heledusel peegelduda ka küüntele kantud heledates toonides. Lisaks nahavärvi toonidele sobib kanda ka loodusest peegelduvaid halle ning beeže toone. Soojad heledad toonid toovad sinus esile hoolitsuse vajaduse ja empaatia teiste suhtes.

Julgetele küüntele talvesina. Mida enam näed talves looduseilu, seda enam võid seda küüntele kanda ka sinistes toonides. Kui selle juures veel oskuslikult mängida kahe-kolme sinise tooniga ja lisada mõni pärl, saavad küüned seda vahvamad. Sinine värvus küüntel peegeldab meile lumega kaetud looduse helgust. Uut ja puhast tunnet kõiges.

Talv soosib ka metalsust. Metalsed värvid on sobivad kandmiseks just praegusel hooajal, kuna talv ja metalsed toonid lihtsalt sulavad omavahel suurepäraselt kokku. Metalsetest lakkidest eelista moodsaid hõbedasi või tumedaid hallikassiniseid toone.