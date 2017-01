Miks ei ole Aasia toidus üldse juustu?

Hiina kultuuris peeti ajalooliselt juustu söömist rändhõimude kombeks. Ühiskonna äärealadel elavad hõimud olid võõrad (barbarid) ning juustu söömine oli nende põlastava eluviisi osa. See halvamaiguline kõrvaltähendus püsis juustu küljes pikka aega ja hakkas lahtuma alles siis, kui lääne toidukultuur hakkas Aasia kultuuri sisse imbuma. Suuremas osas Ida-Aasias oli juustu halb maine aga nii tugev, et sellest ei saanudki laiatarbekaup, kirjutab Thrillist.

See, et juustu peeti labaseks, ei ole aga ainus põhjus, miks idamaised köögid seda eriti kasutusele ei võtnud. Näiteks on oluline faktor ka see, kuidas Hiinas lehmadesse suhtuti. «Lehmi peeti traditsiooniliselt tööloomadena,» selgitab New Yorgis asuva Hiina restorani Nom Wah omanik Wilson Tang. «Enamasti oli külas loomaressurss äärmiselt piiratud. Seepärast ei saadud põllumajanduslike vajaduste pärast kasutada loomi piima või juustu saamiseks.»

Kõigest sellest on aga ilmselt veelgi olulisem põhjus, et paljud aasialased on laktoositalumatud. Võrreldes Ida-Aasiaga esineb läänes laktoositalumatust oluliselt rohkem. See on aga omakorda kujunenud välja sellest, et nad on piimatoodetega meist vähem kokku puutunud. Nõiaring, mis pidi kuskilt alguse saama.

Inimesel ongi eelsoodumus olla laktoositalumatu, kuid läänes on piimatooteid juba nii kaua tarbitud, et inimesed on arenenud ja sellega kohanenud. Kui meie esivanemad liikusid viljakast poolkuust välja, tekkis suur vajadus valkude järele, mis ei tuleks loomalihast, sest loomi küttimiseks oli vähem. Teisel pool planeeti kaeti aga see vajadus suuresti sojaga. Seega on küsimus lihtsasti selgitatav valkude vajaduse ja kättesaadavusega.

Kuigi juust ei ole Ida-Aasia köögi traditsiooniline komponent, on lääne köögi kibekiire mõju tutvustanud juustu ka sealsetele kokkadele. Isegi kui praegu on see veel võõramaine uudsus, siis on juba näha, et nii see ei jää. Aasia köökides kasutusele võetud juust on meie juustust veidi erinev ning sel on väga kirbe maitse.

Põhjus, miks Aasia köögis ei kasutata juustu, pärineb kommetest, mainest ja eriti sojaoa olemasolust. Järgmine kord, kui sööd toorjuustuga sushit või juusturangoone, siis arvesta, et see on juba uue aja leiutis ja pole päris Aasia köögi osa.