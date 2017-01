Ei suuseksile? Moodsad seksitavad on kaasa toonud neeluvähi juhtude kahekordistumise

Nii emakakaela- kui ka neeluvähki põhjustab HPV ehk papilloomviirus. Lehtinen selgitab, et nooremal generatsioonil on rohkem seksuaalpartnereid, samuti on oraalseks muutunud järjest populaarsemaks. Lehtinen soovitab vähileviku tõkkeks muuta Soomes HPV-vaktsineerimine kättesaadavaks kõigile, praegu on see tasuta vaid 11–12-aastastele tüdrukutele. Lehtineni sõnul ei aita praegune Soome vaktsineerimiskava suu-, kurgu- ja neeluvähiga piisavalt hästi võidelda.

Et papilloomviiruse põhjustatud vähi levikule piir panna, peab olema piisavalt suur hulk elanikkonnast vaktsineeritud, et tekiks nn «karjaimmuunsus»: haigus ei levi ning kaitstud on ka need, kes pole vaktsineeritud.

Varem olid peamised neeluvähi põhjustajad suitsetamine, alkohol või nende kahe kombinatsioon. Täna on suitsetamine põhjusena märkimisväärselt langenud. Ka mujal maailmas on sama trendi märgata – näiteks Rootsis on 2000ndatel samuti täheldatud suu-, kurgu- ja neeluvähi juhtude sagenemist.

Ameerika Ühendriikides oli võrreldes aastaga 2011 sedasorti vähiga 2015. aastal kimpus 61 protsenti rohkem mehi. Washington Postis ütleb John Hopkinsi ülikooli professor Gypsyamber D’Souza, et tõenäoliselt saab seda selgitada noorte meeste teistsuguse seksuaalkäitumise ja oraalseksi-sõbralikkusega: «See on ilmselt põhjuseks, miks vähijuhtude arv on suurenenud.»

Pole teada, miks HPV meestel agressiivsemal kujul väljendub. HPV on väga levinud viirus, millesse on nakatunud peaaegu 80 miljonit ameeriklast, Eestis diagnoositakse HPVst põhjustatud emakakaelavähki 140–160 naisel. Eestis soovitatakse vaktsineerida 9–15-aastaseid lapsi ja 16–26-aastaseid naisi, 11–15-aastastele poistele on Eestis HPV vastu vaktsineerimine soovituslik.