Südantlõhestavad tsitaadid kuulsustelt lahutuse kohta

1.«Sa ei taha kellegagi lahku minna, sa ei taha abielu lõpetada, eriti inimesega, kes sulle päriselt meeldib; sa lihtsalt tead, et midagi on valesti ja sa proovid muuta kõike muud,» Olivia Wilde oma lahutusest Tao Ruspolist.

2.«Abielu lõpp on üks kurvemaid sündmusi, mida inimesed läbi elavad. Ma olen kuulnud, et see on raskuselt teine asi pärast lähedase surma ja ma olen sellega nõus,» Danica McKellar lahutusest Mike Vertast.

3.«Tagasi vaadates saan aru, et ma olin väga noor ja sellel ajal ma ei arvanud nii. See oli traumeeriv ja kohutav kogemus. Samas tuli sellest palju head. Mul on hea meel, et ma ei ole enam selles suhtes. Ma olen rõõmus, et ma ei olnud 50-aastane, kui me lahutasime ja meil ei olnud lapsi. Sain sellega hakkama ja loodetavasti ei juhtu seda enam kunagi,» Elisabeth Moss lahutusest Fred Armisenist.

4.«Ei ole hullemat valu või läbikukkumise tunnet kui lahutus,» Jennifer Lopez lahutusest Marc Anthonyst.

5.«Ma tunnen, et ma tean nüüd rohkem, mida ma suhtelt vajan ja mida ma suhtelt tahan. Ma oskan nüüd palju paremini suhelda ja mitte ainult oma kaaslasega, vaid ka iseendaga. See ei ole peegeldus mu endisest abielust, pigem näitab, kus ma endaga parajasti olin,» Scarlett Johansson lahutusest Ryan Reynoldsist.

6.«See oli nagu surm perekonnas: kõigepealt leinad, siis mässad ja ühel hetkel leiad sa ennast taas,» Jessica Simpson lahutusest Nick Lacheyst.

7.«Ma leian, et lahutus on kõigile raske. See meenutab luupainajat, mis lihtsalt on ja sa ei saa teeselda, et seda ei ole. Mõned päevad on toredad ja teised ei ole üldse,» Nicole Kidman lahutusest Tom Cruise’ist.

8.«Kõik, kes lahutavad, saavad väga palju haiget, aga sellest saab üle,» Ryan Reynolds lahutusest Scarlett Johanssonist.

9.«Kui sul on lapsed, siis on lahutus veel jubedam. Üks põhjus, miks proovisime ikka ja jälle koos hakkama saada, olid just lapsed. Sa üritad peret koos hoida. Me proovisime seda pikka aega,» Robin Wright lahutusest Sean Pennist.

10.«Lahutus oli emotsionaalselt väga traumeeriv minu jaoks. See oli ühe unistuse surm. Ma elasin muinasjutumaal ja reaalsus oli hoopis teine. Mulle ei meeldi sellest eriti rääkida enam, sest tundub, nagu see juhtus ammu aega tagasi, ma ei ole enam meeleheitel ja ei vaja sellisist tähelepanu,» Katy Perry lahutusest Russel Brandist.

Tsitaate vahendas Womensday.com.