Tampoonimüük languses – naised eelistavad tsükleid «peatada»

Andmeid kogus Kantar Worldpanel ning uuriti kõiki Suurbritannia suurimaid jaekette. Selgus, et kui 2012. aastal kulutasid naised aastas tampoonidele umbes 64 miljonit eurot (56 miljonit naela), siis 2016. aastal oli see summa ligi 49 miljonit eurot (43 miljonit naela). Kauplused on seetõttu märgatavalt vähendanud riiulipinda, mis varem oli mõeldud tampoonidele.

Hoolimata tampoonimüügi järsust langusest kasutab umbes sama palju naisi jätkuvalt sidemeid ja pesukaitsmeid. Asjatundjad selgitavad, et trendi taga on naiste eelistus valida kontratseptiivid, mille kõrvalmõjul on nende menstruatsioon kergem ning verevaesem, paljudel juhtudel tähendab see, et naised ei vaja enam nii palju hügieenitarbeid kui varem.

Inglismaal on alates 2012. aastast hakanud ligikaudu 400 000 naist tarvitama progesteroonipõhiseid antibeebipille, millega on tsüklid kergemad ja lühemad. Samuti on tõusnud naiste hulk, kes valivad pikaajalise toimega vahendid, näiteks implantaadid. Ühe faktorina mängib kindlasti rolli ka Suurbritannia vananev ühiskond – viljakas eas naisi ongi lihtsalt aina vähem.