Galerii: Austraalia pesumodell, kes ei luba enda kohta öelda «pluss-suuruses»

2015. aastal tõmbas Ferrario palju tähelepanu sellega, et heitis fotosessiooniks riided seljast ja algatas märksõna #DropThePlus leviku, sattudes nõnda paljudesse meediaväljaannetesse. Sellest ajast saati on ta üks olulisemaid pluss-suuruse märgistuse vastu võitleja, edastab au.news.yahoo.com.

«Ma arvan, et teatud märgistustel on negatiivne mõju ja lihtsam oleks sellest sõnast lahti saada, kui muuta selle halvamaigulist tähendust,» selgitas ta. «Kõiki neid naisi peetakse seeläbi ebanormaalseks. Noored tüdrukud, kes otsivad moetööstusest inspiratsiooni, näevad, et nende moodi naised on tembeldatud «pluss-suuruseks».»

Ferrario, kes kannab suurust 12 (keskmine), nõuab, et tema kohta öeldaks lihtsalt modell. «Inimestel on selline arusaam, et on olemas n-ö «modellikeha». Ei ole mingit «modelli» keha, on kehad, ja igaüks võiks olla modell hoolimata sellest, millise kuju ja kaaluga ta on.»

Stefania Ferrariol on Instagramis üle 451 000 jälgija ja ta kasutab sotsiaalmeediat abivahendina, kuidas modelliäri suhtumist muuta.

«Mina esindan publikut, kes ei ole sellist esindust modellitööstusest leidnud, seega ma tunnen suurt vastutust,» tõdes ta. «Ma üritan olla võimalikult aus ja avatud oma keha ja sellega seotud probleemide suhtes, mida läbi elan.»

