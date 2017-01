Kuidas riietuda nagu kohalik kümnes maailma eri linnas

Toome Business Insideri abiga välja paar nippi populaarsete sihtkohtade moetrendide kohta. Järgmine kord reisile minnes tead, millised riided kotti visata!

Amsterdam

Naine Amsterdami tänaval / Timothy Clary / AFP / Scanpix

Amsterdami naiste põhiriietuse juurde kuuluvad leggingsid, mida kantakse seelikute, kleitide ja isegi šortside all. Jalatsitena eelista eredavärvilisi tenniseid, talvel vali madala tallaga saapad. Kui tahad kihte juurde, siis vali ühevärvilised luku ja kapuutsiga dressikad või bleiserid, mida passitada teksastega. Arvestades muutlikku ilma, on alati hea, kui sul on ka veekindel pealisjakk.

Berliin

Naine Berliini tänaval / David Gannon / AFP / Scanpix

Berliin on riietuse osas väga vabameelne. Suvel viskavad inimesed selga šortsid, juurde plätud. Isegi äriringkondades eelistatakse business casual’i, harva näeb inimesi ülikondades. Soojemal ajal kannavad naised teksaseid valgete, beežide või tsitrusetoonides lendlevate pluusidega. Jahedamateks õhtuteks sobivad kerged jakid või bleiser. Väldi khakitooni lühikesi pükse! Talvised külmad elatakse üle mässituna sallidesse, mütsidesse ja kinnastesse, seljas muidugi paks mantel.

Brüssel

Naised Brüsseli suurtel allahindlustel / Xinhua / Sipa USA / Scanpix

Teksased passitatakse erinevate riietega – maika, kerge kudum suvel või pikema käisega pluusid ja kardiganid talvel. Ühe päeva jooksul võib ilm drastiliselt muutuda, seega on hea, kui sul on seljas mitu erinevat kihti. Kuna palju on munakivitänavaid, on madalad kingad möödapääsmatud.

Kairo

Inimesed Kairos, Al-Azhari piirkonna turul / MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters / Scanpix

Kairos eelistavad inimesed riietuda konservatiivselt. Mehed kannavad pükse ja T-särke, väga harva näeb kedagi maikas. Naistele sobivad kerged puuvillased lendlevad püksid ja seelikud, mis ulatuvad üle põlve. Pika käisega pluusid suveks, teksased talveks. Väldi liiga kitsaid riideid ning sügavaid dekolteesid, samuti läbipaistvaid rõivaid.

Kopenhagen

Kopenhageni tänavapilt / Staff / Reuters / Scanpix

Kopenhageni look on vaevatult šikk. Kohalikud kõnnivad ja sõidavad palju rattaga, seega on moes ägedad madalad kingad ja saapad. Mood on lihtne, levinud on liiga suured T-särgid ja skinny jeans’id. Suvel kannavad naised naiselikke kleite koos meestemoest inspireeritud jalanõudega. Talvel on oluline, et seljas oleks vähemalt üks šikk mantel, parka või nahkjakk.

London

Londoni tänavamood / Pixelformula / Sipa / Scanpix

Londonis on moekad kerged seelikud ja kleidid, mille juurde sobivad baleriinad või plätud. Suvel näeb palju erksaid värve ja lillemustrit, aga ka musta. Londonlased näevad välja šikid, ilma et oleks liiga üles löödud, nii et parim on lihtne, kuid stiilne riietus. Vihma tõttu on ka kummikud ja vihmavarjud vajalikud liitlased.

Los Angeles

Süüria näitleja Jay Abdo Hollywoodi kohvikus. / Valeri Macon / AFP / Scanpix

Kuna ilm on aastaringselt Los Angelesis üsna soe, on maikad, lohvakad särgid, šortsid ja seelikud väga levinud. Hea mõte on kaasa haarata dressikas või kerge jakk, eriti kui sa plaanid minna mere äärde. Õhtuti riietavad naised end tumedatesse teksastesse ja elegantsetesse toppidesse, juurde kõrge kontsaga kingad. Klubides näeb minisid, värvikaid pluuse ja kleite. Mehed eelistavad sel puhul nööbitavaid särke, tumedaid teksaseid ja spordijakke.