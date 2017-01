Rannakeha ettevalmistus, millesarnast sa pole varem näinud

Lähed sa reisile või ujumiskeskusesse, loe neid Greatisti nõuandeid, kuidas oma rannakeha selleks ette valmistada.

Osta bikiinid, trikoo, tankiinid või mis iganes rannarõivad sulle meeldivad. Ei, tegelikult hoia raha kokku ja otsi sahtlinurgast välja ujukad, mis siiani vastu peavad. Kui tahad oma välimusele vunki juurde anda, saad seda teha põnevate patside ja kõrvarõngastega. Võta riided seljast. Ja imetele oma peegelpilti. Tee oma kehakarvadega, mida iganes soovid. Ole sina ise. Kanna nahale päikesekaitsekreemi. Nahavähiga ei ole mõtet riskida. Pane valitud rannarõivad selga. Kui ostsid uue trikoo või bikiinid, siis ära unusta nende jalgevahelt kleepsu ära tõmmata. Kui seda pole, loputa pesu kraani all puhtaks, keegi teine võis neid poes selga proovida.

Ja oledki valmis! Sa oled rannas, sul on keha, see ongi rannakeha. Nüüd on aeg veemõnusid nautida ja end hästi tunda. Ära lase end teistest häirida ja tee seda, mida sa tahtsid rannas või ujulas teha.