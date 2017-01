Isa valvsa pilgu all valmistab kõigest kolmeaastane Adler cappucchino't. Beanhunter.com on populaarne kohvile pühendatud lehekülg ja nemad leidsid üles maailma kõige noorema barista. Nüüd on Adler juba aasta vanem ja ilmselt on ta oma karjääris kõvasti edasi arenenud, kuigi ta tegi juba kolmeaastaselt paremat kohvi kui nii mõnigi täiskasvanu. Loe lisa siit.