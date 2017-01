Üks omadus, mis võib vihjata kalduvusele petta

Muidugi on reisimine lahe! Erinevate kultuuride tundma õppimine paneb su varasemad tõekspidamised proovile, laiendab silmaringi ja sunnib sind mugavustsoonist välja astuma. Välismaal käies võid näha imelisi looduskauneid kohti, tehnoloogilisi imesid ja iidseid varemeid, süüa kummalisi delikatesse ja suhelda inimestega, kes on sinust nii välimuse, keele kui mõttemaailma poolest väga erinevad. Kõik see kõlab ju imehästi.

Uuringud on näidanud, et reisimine mõjub inimesele tõesti hästi, kirjutab Psychology Today. See teeb loomingulisemaks, sallivamaks ja avab silmaringi. Kuna reisides tuleb tihti ette ootamatuid olukordi, õpetab see inimest kohanemisvõimelisemaks ja arendab probleemilahendamisoskusi.

Väljaandes Journal of Personality and Social Psychology avaldati aga uuring, mis paljastas reislembuse tumedama poole - nii nagu reisimine teeb kognitiivselt paindlikumaks, võib see ka suurendada moraalset paindlikkust. Teisisõnu võib see soodustada ebamoraalset käitumist.

Reisil kohatakse palju uusi huvitavaid inimesi, kes on põnevad ja huvipakkuvad. Kodusest keskkonnast eemal olles võid tunda end vabana ka teistest köidikutest, mis muidu paneks oma tegude üle rohkem järele mõtlema. Eriti üksi reisides on lihtne oma seiklusi saladuseks jätta. Seevastu on uuringud ka tõestanud, et koos reisimine mõjub paaridele väga hästi, sest teeb neid lähedasemaks. Uute huvitavate kogemuste ühine läbielamine tekitab suhtega suurema rahulolu ja ehitab kooselule tugeva vundamendi.

Uuringu autorid jätsid aga lahtiseks selle, kui palju võib reisihimu mõjutada petmist romantilises suhtes, sest uuringus tõestati moraalset paindlikkust mängus sohi tegemise, valetamise ja teiste ebamoraalsete tegude näol. Kaardimängus petmine raha võitmise nimel on aga midagi muud kui suhtes petmine, kus tagajärjed on oluliselt tõsisemad. Seetõttu tuleks petmise ja reisijanu seost lähemalt uurida, et nende vahel kindel seos leida.