Moeajalootund. Naistekingad – painutatud nahatükikestest peenete stilettodeni

Võimalusterohke XX sajand

Revolutsiooniliste uuendustega sõjajärgsel ajal ilmutas ennast Christian Dior 1947. aastal. New look´i järgi muutusid platvormkingad ebasündsateks ja asendati kitsaste kõpskingade või sandaalidega. Itaalia ja Prantsuse disainerid jooksid võidu kontsa peensuse rõhutamisel, et üha enam saavutada uue naise siluetis õrnust ja elegantsi. Koduperenaine, kes kombineeris praktilisuse erootilisusega ja täitis oma koduseid kohustusi kõrge kontsaga kingades, sai ideaalnaise etaloniks.

Siiski said stilettod tõelisuseks alles 50ndatel, mil vajaliku tugevusega kontsasid hakati masstoodanguna valmistama terasest ja need olid üheaegselt nii peenikesed kui küllalt tugevad. Stilettod said peamiselt Itaalia ekspordiartikliks. Filminäitlejatar Marilyn Monroe leidis nende abil viisi, kuidas lisada oma niigi seksikasse kõnnakusse veel enam teravust.

Marilyn Monroe aastal 1956 / AKG Images / Scanpix

Seevastu stiiliikoon Audrey Hepburn eelistas hoida ennast maale veidi lähemal šikkide ja praktiliste baleriinadega, mille kontsa kõrgus oli kuni paar sentimeetrit. 1960ndate algusaastad kingamoes kuulusid Jacqueline Kennedy stiili jälgijatele. Kingad pidid olema ühtne, terviklik komplekt nii riietuse, käekoti, ehete kui ka muude aksessuaaridega. Noorema põlvkonna seas tõusid au sisse kosmosest inspireeritud jalanõud, sandaalid, värvid sidrunikollasest kuni tumedate toonideni, värvilised sukad ja lakknahast saapad (ka sukk-saapad). Kingi ehtisid suured pandlad ja paelad. Katsetati uudsete materjalidega nagu vinüül ja plastik.

1970ndad jäävad alati meelde platvormkingade poolest oma sadades versioonides – alates lahtise ninaga kingadest, mida kanti retrostiilis sitskleitide juurde, kuni popstaaride kiiltallal sillerdavate kobakateni. Kingad polnud olnud nii pöörased ja üle pakutud juba sajandeid.

1971 debüteeris Nike, mis tõi tänavamoodi spordijalatsid ja need tulid, et jääda. 80ndad tõid kaasa Jane Fonda propageeritud aeroobikahulluse koos spordijalanõude ja sääristega. See viis selleni, et paljud karjäärinaised hakkasid kandma tööle minnes botaseid, vahetades need seal kingade vastu. Tänu räppmuusikale tulid tänavapilti korvpallitossud. 80ndate lõpus tegid ilma metallikvärvi kingad ning populaarseks osutusid ka sel kümnendil comeback’i teinud gladiaatori-sandaalid. Juba eelmise kümnendi lõpust Inglismaal tuntuks saanud Dr. Martensi gooti stiili viljelevad jalanõud olid populaarsed kuni 90ndate lõpuni.

90ndatel oli kesksel kohal mugavus, poodides oli palju Audry Hepburnist inspireeritud heleda värvusega madalaid baleriinasid. Kõige edukamaks moemajaks kuulutatud Gucci tõstis au sisse mugavad kvaliteetsest nahast kingad. Kümnendi lõpus oli suur osa bändi Spice Girls tüdrukutel, kellest inspireeritult valitsesid kingakauplustes platvormid (sedakorda küll peidetud kontsaga), seda nii kinga kui ka botaste kujul. Stilettode tagasitoomist moodi alustas kultusdisainer Christian Louboutin. Teleseriaal «Seks ja linn» tegi kõrgekontsaliste kingadega täidetud kapist moodsa sõltumatu naise sümboli.

21. sajandil, kui kingadisain on omaette moekunstiliigi staatuse saavutanud, on kõik meile tuttavad kingamudelid oma ajalooliste eelkäijate mugandused. Eri rahvaste leiutatud erinevaid kingi kanname me tänaseni. Kuid mood pole midagi sellist, mis meid ühel heal päeval ei võiks üllatada millegi täiesti uuega.

