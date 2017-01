Teaduslikult tõestatud, et need toidud teevad tuju heaks

Järgmine kord, kui tunned, et tuju on halb, siis haara midagi siit valikust, vahendab PureWow.

Spinat

See tumeroheline taim sisaldab B-vitamiini, mis otseselt mõjutab seda paika su ajus, mis tegeleb tujudega.

Tsitruselised

Mandariinid, apelsinid, greibid – kõik sisaldavad samuti B-vitamiini, mis parandab su tuju koheselt.

Banaan

Banaanid sisaldavad keha jaoks kolme vajalikku ainet: kaalium (parandab aju tööd), B6 (suurendab serotoniini taset, mis rahustab keha) ja trüptofaan (õnnelikkuse aminohape, mis reguleerib tuju).

Marjad

Sa tuttavaks kõige paremate süsivesikutega – marjad. Nad sisaldavad glükoosi, mis vähendab ärritustunnet.

Spargel

See on serotoniini, floaate ja ensüüme, mis lagundavad alkoholi. Just nii, spargel on looduslik pohmakaravim.

Kirsstomatid

Need sisaldavad aineid, mis aitavad võidelda põletiku ja depressiooni vastu.

Maguskartulid

Komplekssüsivesikud suurendavad serotoniini taset kehas ja tänu sellele tunned sa ennast rahulikumalt.

Avokaado

Lisaks sellele, et avokaadod sisaldavad kehale vajalikke häid rasvu, siis on seal ka B-vitamiini ja kaaliumit, mis suurendavad serotoniinitaset ja alandavad vererõhku. See tähendab, et inimene on rahulikum ja keskendunum.

Paprika

Toidud, milles on palju C-vitamiini, aitavad peatada stressihormooni (kortisooli) teket. Kõige paremad on kollased paprikad, siis punased ja rohelised.