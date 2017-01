Naine maalt vaidleb vastu: maal elada on kallim, aga on ilus, puhas ja harmooniline

Artikkel avatakse küsimusega: «Kas elada linnas «suure summa sees» või elada maal «padrikus» – vaat see on küsimus.»

Pean ütlema, et peale artikli lugemist hakkas mul halb. Kahju hakkas sest padrikus elavast mehest, kahju oli maaelust tervikuna, kahju sellest, et maal elavatest inimestest räägitakse kui teistest (halvasti elavatest) inimestest.

Autor väidab, et maal saab soovi korral elada minimaalsete kuludega.

Üksi.

Kui kaua?

Mitte perega!

Maal on võimalik elada inimväärselt siis, kui vesi tuleb kraanist ja voolab kanalisatsiooni, mitte ämbrisse. Aga vee sisse-välja hoidmine tõstab elektriarve kõrgele, kõrgemale isegi, kui korteris. Vesi on küll oma kaevus aga sa ei pese ju riideid enam kaevust toodud soojendatud veega pesukausis.

Kui artikli nimi oleks olnud: «Üks näide mehelt, kes räägib hingelt ära ... », siis selline pealkiri poleks mind vast sedavõrd marru ajanud. Aga et tegemist oli looga, kus autor väidab: milline on maaelu ühe mehe arvates tegelikult, sain kurjaks. Sest päris nii ma maaelu ei näe.

Mõistan maal elavat inimest ja ka maaelu

Koju sõites jäävad tee äärde mitmed tühjad ja viltused talud. Ja meil tulebki lund lükata. Aga enamus maamajad on ikka sirged ja loodis. Ma ei usu, et olen maale kolimisest jätkuvalt joobes ja õnnelik, et ei näe ega kuule reaalset pilti. Artiklist tajun, et maal elavad inimesed ootavad abi, vajavad jõudu, ressursse, tähelepanu, juhendamist jm.

Vastu vaidlemist alustan sellest, et väidan, et see ei ole objektiivselt püstitatud küsimus. Maal võib elada ka mitte võsas. Nagu meie näiteks. Mets on ümberringi, ka padrik ühel pool, aga koht on ikka tsiviliseeritud.

Autorit häirib maal see: on üks viltu, lääpas, kohe nagu kokku kukkumas maamajake ja tumedate tuhmide seinte taustal siravad ja sillerdavad uued valged plastaknad! Mõnikord on nad armsalt koos majaga viltu ette pandud, st loodist väljas, teinekord rangelt loodis, mis siis, et maja nende ümber on viltu mis viltu. Ja see ei ole veel kõik, sest akende soojustusvaht turritab akna ja seina vahelt välja.

See pilt häirib ka linnas. Vaadake kortermaju, kus naabrid omavahel kokku leppida ei suuda, pool maja on ühte värvi, pool teist. Ühel aknad ühesugused ja naabril teistsugused. Vahetatud välja vastavalt võimalustele, erinevas suuruses ja toonis. Hooldamata majad on ühtviisi viltu nii linnas kui maal. Linnamaja jama on see, et kui puudub ka ühistu, polegi midagi teha. Oma maja puhul saad ikka midagigi teha. Kirss tordil pole mitte see, et maainimene satitaldrikut katusel hoiab või ägedat nutitelefoni kasutab, vaid see, et inimene ei suuda ära otsustada või enesele tunnistada, mida ta tegelikult tahab. Vahvad nutitelefonid on ka linnas (kehvasti) elaval inimesel. Sellel, kes elab kallis üürikorteris, kes on end lõhki laenanud ja teab, et mitte kunagi oma korterit osta ei suuda. Põhimõte on tal aga uhke: pean elama pealinnas. Ei naudi nad kultuuri ega muud pealinnas toimuvat, istuvad väikeses korteris kinni, rahata ja juhtmeinternetiga.