Kuidas täita kulme nii, et tulemus jääks võimalikult loomulik?

Selleks, et täidlased kulmud näeksid võimalikult loomulikud välja, on olemas üks lihtne nipp, mida saad ise kodus järele proovida.

Sul on vaja väikest harjakest ja kulmupliiatsit, mis on üks kuni kaks tooni tumedam, kui su loomulik kulmuvärv, vahendab PureWow.

Kasutades kulmuharja, kammi karvad allapoole. Seejärel täida tühjad kohad õrnalt kulmupliiatsiga. Proovi mitte liiga kõvasti suruda, muidu jääb tulemus ebaloomulik. Lõpetuseks kammi karvad tagasi üles oma õigesse asendisse.

Miks see toimib?

Tavaliselt öeldakse, et kammi kulmud paika ja siis täida tühimikud kulmupliiatsiga, aga tegelikult tuleb kulmu loomulik kuju just siis välja, kui harjad karvad allapoole. Nii saad lihtsalt täita mõned kohad värviga ilma, et sa muudaksid kulmud loomulikku kuju ja kaart. Ära mitte kunagi kasuta liiga tumedat värvi, sest tulemus jääb liiga ebaloomulik. Vali alati pigem natukene heledam kui liiga tume toon.