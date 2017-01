Missugune mõju on kriitikal suhetele kodus ja tööl?

Negatiivne on kolm korda tugevam positiivsest

Nende avastuste keskmes oli tõsiasi, et negatiivsed emotsioonid on meeskondades vähemalt kolm korda tugevama mõjuga kui positiivsed, nimetades selle 3:1 positiivne – negatiivne suhtarvuks (täpsemalt 2.9013:1 suhtarv). Selle suhtarvu kohaselt peab igas koos töötavas inimrühmas olema minimaalselt kolm korda rohkem positiivseid emotsioone, sest vastasel juhul ei ole see rühm teovõimeline (nad ei saavuta oma ühiseid eesmärke), sest inimesed igatsevad selles meeskonnas püsivalt positiivsete tunnete järele.

3:1 suhtarv on aga miinimumtase. Oma raamatus «Happiness Advantage» viitab autor Shawn Achor uuringutele, mis kohaselt kehtib ärimaailmas (meeskondades) hoopiski 6:1 positiivne – negatiivne suhtarv, ja isiklikus elus (paarisuhetes) 5:1 suhtarv. Mida need numbrid meile näitavad? Need näitavad, kui olulised on inimsuhetes emotsioonid, sest nendel on otsene mõju meie tulemustele. Ja samal ajal, kui ohtlik on kriitika, kui see pole konstruktiivne, ning seda pole teadlikult tasakaalustatud tunnustusega.

Hakka märkama, mis toimub sinu meeskonnas ja kodus

Meeskonnakoolitustel ja juhtimiskoolitustel eespool mainitud numbritest rääkides jäävad inimesed sageli mõttesse. Ühelt poolt ei ole nad ehk teadvustanud kriitika – tunnustuse igapäevast mõju, ja teiselt poolt hakkavad mõtlema inimesed sellele, mis toimub nende töökohas ja kodus. Kui paljudes meeskondades on sisekultuur ja õhkkond nii hea, et inimesed kogevad igapäevaselt positiivseid emotsioone kuus korda rohkem kui negatiivseid? Mõtle nüüd päriselt oma igapäevase töö peale – missugused on seal meeleolud, kuidas on inimeste meelestatus oma töö, oma juhtide ja üksteise suhtes?

Kuidas näevad välja teie koosolekud – on need positiivselt ja õhinat ning positiivseid emotsioone tekitavad, või igavad ja sisutud, kus räägitakse sinu jaoks täiesti mõttetutest asjadest, ning samal ajal sinu jaoks oluliste asjade kohta keegi arvamust ei küsi? Kuidas selline olukord sinu enesetundele mõjub? Kas pigem hästi või pigem halvasti?

Või kui rahul oled sa meeskonnasiseste suhetega – kas need on avatud, sõbralikud ja pigem häid emotsioone tekitavad? Või ajavad mõned inimesed sind närvi, sest nad ei tee oma tööd ära, kuid midagi nendele ka öelda ei saa, sest kohe tekib konflikt? Kui palju on teie meeskonnas tagarääkimist ja kööginurga jutte – kuidas need inimestele tegelikult mõjuvad, ja kuidas need mõjuvad nendele, kellest räägitakse?

Ning juht – missuguseid tundeid tema oma käitumisega sinus ja teistes meeskonnaliikmetes tekitab? Kas ta tekitab 6x rohkem positiivseid või 6x rohkem negatiivseid tundeid? Kas ta on tähelepanelik ja hooliv? Kas ta kuulab sind ja küsib sinu käest arvamust? Kas ta on haavatav ja avatud ning sõbralik, või kaitses ja oma vigu ning eksimusi varjav? Kuidas see sind ennast tundma paneb?

Ja ära jäta tähelepanuta ka oma isiklikku elu – kuidas on olukord seal? Kas sinu suhetes partneri ja lastega on tunnustust ja positiivset tähelepanu vähemalt viis korda enam kui kriitikat ja negatiivset tähelepanu? Eelpool mainitud raamatus on viide abielueksperdi John Gottmanni uuringule, milles ta avastas, et 5:1 suhtarv ennustab 94-protsendilise tõenäosusega, kas abielupaar on 10 aasta pärast veel koos või mitte. Päris mõtlemapanev, või mis?